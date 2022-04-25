Menteşe'de "Mutluluklar Ülkesi" Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
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Menteşe'de "Mutluluklar Ülkesi" Çocuklarla Buluştu

25.04.2022 11:37
Menteşe'de "Mutluluklar Ülkesi" Çocuklarla Buluştu

Menteşe Belediye Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı “Mutluluklar Ülkesi” müzikli çocuk oyunu Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklarla buluştu. Hafta sonu sahnelenen oyunu çocuklarıyla birlikte izlemek için gelen aileler salonun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Menteşe Belediye Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı "Mutluluklar Ülkesi" müzikli çocuk oyunu Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklarla buluştu. Hafta sonu sahnelenen oyunu çocuklarıyla birlikte izlemek için gelen aileler salonun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tiyatro oyunu öncesi salona gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Gümüş, "Menteşe Belediye Tiyatromuz her yaştan vatandaşımızın ilgiyle izlediği oyunları sahneleyerek hemşehrilerimizle buluşuyor. Hem çocuklar hem de yetişkinlikler için hazırladıkları tiyatro oyunları ile salonlarımız doluyor. Bugün de salonu dolduran çocuklarımız ve aileleriyle bir araya geldik. Salonu dolduran tiyatro severlere teşekkür ediyorum. Belediye tiyatromuz ile çocuklara tiyatroyu sevdirmeye çalışıyor, aileleriyle birlikte kültürel ve sanatsal etkinlikler içinde yer almalarını sağlıyoruz" dedi.

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Tiyatro, Zeybek, Gümüş, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Menteşe'de 'Mutluluklar Ülkesi' Çocuklarla Buluştu - Son Dakika


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