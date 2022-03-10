Menteşe'de Ukrayna'ya yardım kampanyası - Son Dakika
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Menteşe'de Ukrayna'ya yardım kampanyası

10.03.2022 15:34
Menteşe'de Ukrayna'ya yardım kampanyası

Ukrayna Büyükelçiliği ve Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Ukrayna'daki vatandaşlar için insani yardım kampanyası başlatıldı.

Ukrayna Büyükelçiliği ve Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Ukrayna'daki vatandaşlar için insani yardım kampanyası başlatıldı.

Ukrayna'daki savaş mağduru vatandaşların kuru gıda, konserve, giysi, ayakkabı, yorgan, battaniye, bebek bezi, kağıt havlu, el feneri ve powerbank gibi ihtiyaçlarına yönelik Ukrayna Büyükelçiliği ve Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız yardımlarını Menteşe Belediyesi'ne elden teslim edebilecek. Kampanyada belirtilen ihtiyaç malzemeleri dışında kısa zamanda bozulabilecek ya da kırılabilecek ürünler kabul edilmeyecek. - MUĞLA

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Ukrayna, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Menteşe'de Ukrayna'ya yardım kampanyası - Son Dakika


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