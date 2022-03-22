Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi, küçük izcileri ağırladı - Son Dakika

Muğla Mutfağına özgü yemeklerin hazırlandığı atölyenin ziyaretçileri bu kez Kocamustafendi İlkokulu öğrencileri izci grubu oldu.

27 kişiden oluşan küçük izcilere Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak ve ekibi tarafından, hazır beslenme (Fast Food) tarzının zararları ile ilgili bilgiler aktarılırken Muğla mutfak kültürüne özgü yemeklerin de tanıtımı yapıldı.

"Lezzetlerimizi gelecek kuşaklara aktarıyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş "Atölyemizin bugünkü misafirleri küçük izci kardeşlerimizdi. Onlar atölyemizde kendi elleriyle sağlıklı yiyecekler hazırladılar, yöresel lezzetler hakkında bilgi alarak, yöremizin lezzetlerini de tattılar. Muğla mutfağı; hem Ege'nin hem de Akdeniz'in mutfak kültürünün tüm zenginliklerini içinde barındırıyor. Bizler de geleceğimiz olan çocuklarımızın genç yaşta bu kültürü öğrenmesi, sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve lezzetlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu tarz tanıtıcı ve bilgilendirici etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - MUĞLA