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Meram Belediyesi şivlilikte hastanede yatan çocukları unutmadı - Son Dakika

Meram Belediyesi şivlilikte hastanede yatan çocukları unutmadı

03.02.2022 12:51
Meram Belediyesi şivlilikte hastanede yatan çocukları unutmadı

Başta çocuklar olmak üzere tüm Konya şivlilik mutluluğu yaşarken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, rahatsızlıkları nedeniyle şivlilik gününü ilçede bulunan hastanelerde geçirmek zorunda kalan çocukları ziyaret ederek şivlilik dağıttı.

Başta çocuklar olmak üzere tüm Konya şivlilik mutluluğu yaşarken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, rahatsızlıkları nedeniyle şivlilik gününü ilçede bulunan hastanelerde geçirmek zorunda kalan çocukları ziyaret ederek şivlilik dağıttı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmekte olan çocuklara şivlilik mutluluğu ve heyecanı yaşattı. Başkan Mustafa Kavuş'a ziyaretinde Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci de eşlik etti. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Servisi'nde yatan çocukların şivliliklerini kendi dağıtan Başkan Kavuş, çocukların bu sevincine ortak oldu. Diğer servislerde yatan ancak ziyaretçi kabul edilmeyen servislerde yatan çocuklar da unutulmadı. O servislerde ise çocuklara Meram Belediyesi'nin hazırladığı şivlilikler hemşire ve hasta bakıcı abi ve ablaları tarafından dağıtıldı.

Üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili olması dolayısıyla Konya'nın dört bir yanında olduğu gibi Meram'da da büyük bir sevinç ve heyecan yaşandığını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, rahatsızlıklarından dolayı bu mutlu günde hastanede kalmak zorunda olan çocuklara da bu sevinci yaşatmak istediklerini kaydetti. Şivliliğin çok değerli ve anlamlı bir gelenek olduğuna vurgu yapan Mustafa Kavuş, "Bu şehirde yaşayan her çocuğun unutamayacağı bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Sokaklarında oluşan fener alayı ve şivlilik ile Konya ve Meram rengarenk bir gün yaşıyor. Ancak bu günü rahatsızlıklarından dolayı hastanelerde geçirmek durumunda kalan çocuklarımız var. Biz onların da bu güzelliklerden mahrum kalmasını istemedik. Bu nedenle onların belediyemiz tarafından hazırlanan şivliliklerini ayaklarına kadar götürüp onların da bu neşeden nasibini almalarını istedik. Onlar da büyük mutluluk yaşadı. Bu neşe ve mutluluklarının daim olmasını temenni ediyor, Cenab-ı Hak'tan her birine şifa diliyorum. İnşallah her biri en kısa zamanda sağlıklarına kavuşur ve önümüzdeki yıl yaşanacak şivlilikte kendileri hediyelerini toplarlar" diye konuştu.

Çocuklar, Meram Belediyesi hizmet binasında da şivlilik heyecanı yaşadı. Başkan Kavuş, hem hizmet binasına gelen hem de kendisini ziyarete gelen çocukların şivliliklerini de kendi elleriyle verdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Kavuş, onlarla bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sabahında şivlilik mutluluğunu yaşadığımız bugünde akşam da Regaip Kandili'ni hep birlikte idrak edeceğiz. Üç aylara girmiş olmanın heyecanını tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Şivlilik ve fener alayı gibi bu güzel geleneğin gelecekte de yaşanması bizim yaşadığımız mutluluğun gelecek nesillerin de yaşaması en büyük duamız. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin Regaib Gecesi'ni tebrik ediyor; bu gecenin ve mübarek üç ayların Müslümanlara birlik, insanlığa da barış ve huzur getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Meram Belediyesi şivlilikte hastanede yatan çocukları unutmadı
Meram Belediyesi şivlilikte hastanede yatan çocukları unutmadı

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Meram Belediyesi, Regaib Kandili, Mustafa Kavuş, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meram Belediyesi şivlilikte hastanede yatan çocukları unutmadı - Son Dakika


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