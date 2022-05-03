Meram'da iftariyelik görevini yapan çocuklar hediyelerle buluştu - Son Dakika
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Meram'da iftariyelik görevini yapan çocuklar hediyelerle buluştu

03.05.2022 11:26
Meram'da iftariyelik görevini yapan çocuklar hediyelerle buluştu

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi'nin Ramazan ayına özel çocuklara yönelik düzenlediği 'İftariyelik' etkinliği yaklaşık 18 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi'nin Ramazan ayına özel çocuklara yönelik düzenlediği 'İftariyelik' etkinliği yaklaşık 18 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Ramazan boyunca dijital ortamda görevleri yerine getiren çocuklar, çekilişle birbirinden farklı hediyelerle buluştu.

Meram Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği iftariyelik etkinliği bu Ramazan'da da sevinç ve coşkuyla karşılandı. İlçe genelinde ikamet eden ya da okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde eğitim gören yaklaşık 18 bin öğrencinin katıldığı iftariyelik etkinliği dijital ortamda gerçekleşti. Çocuklar, Ramazan ayı boyunca her gün dijital ortamda kendilerine verilen yardımlaşma, komşuluk ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi konularda kendilerinden istenen eğitici, öğretici ve keyifli görevleri yerine getirdi. Bu görevleri yerine getiren çocuklar, bayramın ilk günü Meram Belediyesi'nin YouTube kanalında yapılan çekilişle WR gözlük, elektrikli bisiklet, i-pad mini, drone, elektrikli scooter, laptop, bluetooth kulaklık, akıllı saat, karaoke mikrofon, ses bombası, mini fotoğraf makinesi ve tablet bilgisayar gibi hediyeler kazandı.

"Esasen her bir çocuğumuz büyük hediyeyi kazanmıştır"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocuklara yönelik gerçekleştirdiği konuşmada, "İftariyelik etkinliğiyle bu yıl da bambaşka güzellikte bir Ramazan yaşadığınıza, çok güzel şeyler öğrendiğinize ve çok eğlendiğinize inanıyorum. Büyük bir çoğunluğunuz, Ramazan boyunca her gün dijital ortamda sizlere verilen yardımlaşma, komşuluk ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi konularda istenen eğitici, öğretici ve keyifli görevleri başarıyla yerine getirdiniz. Şunu bilmenizi isterim ki, esasında o görevleri yapan her bir çocuğumuz kültürümüzü ve dinimizin inceliklerini öğrenerek büyük hediyeyi kazanmıştır" cümlelerini kullandı.

"Ramazan'ın güzelliğini çocuklarımız daha iyi anlamış oldu"

Ramazan'ın Konya ve Meram'da bir başka yaşandığını kaydeden Başkan Kavuş, "Meram'da yaşamanın ve Meram'da oruç tutmanın güzelliğini ve ayrıcalığını bu yaşlardan itibaren çocuklarımız da hissetmeye başladı. Çünkü Ramazan'ı çok daha mutlu, sevinçli, çoşkulu, heyecanlı ve özüne yakışır bir şekilde yaşadılar. İnşallah bu günleri ömürleri boyunca unutmayacak, bizleri de hayırla yad edecekler" şeklinde konuştu. - KONYA

Meram'da iftariyelik görevini yapan çocuklar hediyelerle buluştu
Meram'da iftariyelik görevini yapan çocuklar hediyelerle buluştu

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Hisarcık, Ramazan, Konya, Meram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meram'da iftariyelik görevini yapan çocuklar hediyelerle buluştu - Son Dakika


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