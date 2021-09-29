Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in acı günü - Son Dakika

Payzin, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Tarsus 'ta toprağa verildi. Sebahat Payzin, Tarsus Güney Kabristanı'nda toprağa verildikten sonra Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Başkan Seçer, ardından taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MERSİN

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