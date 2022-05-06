Mersin Büyükşehir'in Minik Okçularının Hedefi Türkiye Şampiyonluğu - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 9-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik sürdürdüğü ücretsiz okçuluk kursuna kayıtlar devam ediyor. Aralarında Mersin'de dereceler elde etmiş çocukların da yer aldığı Büyükşehir'in 45 okçuluk öğrencisi Türkiye şampiyonluğu hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Üniversite Caddesi üzerinde verdiği ücretsiz okçuluk kursuna devam eden çocuklar, şampiyonluk bayrağını Türkiye'nin gururu Mete Gazoz'dan devralmak için büyük çaba gösteriyor. Şampiyonluk hedefiyle çalışmayı sürdüren çocuklardan bir kısmı şimdiden Mersin'de önemli dereceler kazandı. Büyükşehir'in okçuluk kursuna katılan Hayrunisa Daşçı, yakın zamanda Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Okçuluk İl Müsabakası'nda Genç Bayanlar Kategorisi'nde birinci olurken, Zeynep Rana Doğan ise dördüncülüğü elde etti.

"MİLLİ TAKIM'A SPORCU HAZIRLIYORUZ"

Okçuluk Antrenörü Alper Coşar, kurs kayıtlarının devam ettiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Temel eğitimde ne kadar fazla öğrenciye ulaşırsak bizim için o kadar iyi oluyor. Yetenek taraması yapmış oluyoruz. Temel eğitim günlerimizi Salı ve Çarşamba olarak sınırlı tutuyoruz. Profesyonel eğitimde ise haftanın her günü gelmeleri yönünde çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Ne kadar çok antrenman yapabilirlerse o kadar çok verim alıyoruz ve Milli Takım'a sporcu hazırlıyoruz. 9-13 yaş arasına eğitim veriyoruz. 9 yaşta lisanslandırılıp daha sonra Türkiye şampiyonalarına ve il birinciliklerine giriyorlar. Okçuluk kursumuzda ücretsiz bir şekilde temel eğitim ve profesyonel eğitimlerimize kayıtlar devam etmektedir. Herkesi bekleriz."

"METE GAZOZ'UN BAYRAĞINI DEVRALMAYI HEDEFLİYORUM"

Mersin'de düzenlenen müsabakanın birincisiHayrunisa Daşçı, "2 yıl önce başladım. İlk olimpik yayla başladım. Sonra turnuvadan 3 gün önce hocalarımla makaralı yaya geçmeye karar verdik" dedi. Yakaladığı başarıdan da söz eden Daşçı, şöyle devam etti:

"Gurur verici oldu. Kendime güvenim arttı. Şu anki hedefim Türkiye şampiyonasında derece almak. Mete Gazoz'un bayrağını devralmayı hedefliyorum. Burası ücretsiz eğitim almamı sağladı. Başka yerlerde aylık 300-400 liraya kurs almam gerekirken, burada ücretsiz bir şekilde alıyorum ve mutluyum. Eğitim çok iyi. Burası olmasaydı belki de uğraşamayacaktım."

"HeEDEFİM TÜRKİYE'DE BİRİNCİ OLMAK"

Mersin'de düzenlenen müsabakada 4'üncülüğü elde eden Büyükşehir'in okçuluk kursu öğrencilerinden 9 yaşındaki Zeynep Rana Doğan ise "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başladım, 4 aydır devam ediyorum. Merakım televizyonda izlediğim okçuluk filmlerinden başladı. Aileme 'beni de okçuluk kursuna yazdırabilir misiniz' demiştim ve onlar da Büyükşehir Belediyesi'nin okçuluk kursuna yazdırdılar. Böylece okçuluğa başlamış oldum. Güzel bir ortam. Hedefim de Türkiye'de birinci olmak" diye konuştu.