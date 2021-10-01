Mersin'de belediye personeline tatbikatlı yangın eğitimi - Son Dakika
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Mersin'de belediye personeline tatbikatlı yangın eğitimi

Mersin'de belediye personeline tatbikatlı yangın eğitimi

01.10.2021 10:19

Mersin Büyükşehir Belediyesince personele yönelik tatbikatlı yangın söndürme eğitimi verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince personele yönelik tatbikatlı yangın söndürme eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerde çalışan personele yönelik düzenli olarak olası yangın durumuna karşı bilgilendirme eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda ekipler, Tarsus Şube Müdürlüğü binasında ve Toplu Taşıma Grup Amirliğinde olası yangın durumunda ne yapılacağı, yangın tüplerinin türlerine göre nasıl kullanılacağı konularında eğitim çalışması düzenlendi.

Temsili kurtarma operasyonları yapıldı

Eğitim sorumlularının gerçekleştirdiği sunumların ardından kontrollü olarak yakılan noktalara yangın tüpleriyle müdahale edilerek, tüplerin kullanım şekilleri gösterildi. İtfaiyenin uzun merdivenli ve kovalı araçlarının kullanıldığı temsili kurtarma operasyonları da düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürü Soner Yetgin ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Şube Sorumlusu Kenan Demirpolat'ın da katıldığı eğitimlerde, personelden gelen sorular, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliğinde görevli eğitim sorumlusu İsmail Ceyran tarafından yanıtlandı. Ceyran, her iki yangın bilgilendirme çalışmasında da yangın tüplerinin cinsi ve kullanım şekilleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Yüksek katlarda meydana gelen yangınlarda asansöre binmenin kesinlikle tehlikeli olduğunu ve elektrik kesintisi halinde asansörde mahsur kalınabileceğini kaydeden Ceyran, yangın ihbarı verilirken apartmanın kaç katlı olduğunun mutlaka söylenmesi gerektiğine dikkati çekti. Ceyran, genelde ev yangınlarının yüzde 70-80'inin elektrikle ilgili sorunlar nedeniyle çıktığını belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA
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