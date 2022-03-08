Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde korona virüse (Covid-19) yakalanan 49 yaşındaki hemşire Fatma Top Kurt, hayatını kaybetti. Kurt, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

27 yıldır Erdemli Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Fatma Top Kurt, Covid 19'a yakalandı. Durumu ağırlaşan Kurt, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. 10 gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kurt, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Hemşire Kurt için bugün 27 yıl görev yaptığı Erdemli Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hastanenin idarecileri, sağlık personelleri, mesai arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı. Dua edilmesi sonrası Kurt'un naaşı Türbe Asri Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 yıldır tüm dünyada olduğu gibi kendilerinin de Covid-19'la mücadele ettiğini belirten Erdemli Devlet hastanesi Başhekimi Erman Eker, "Maddi manevi olarak çok kayıplar verdik, psikolojik olarak çok yıprandık ve çok yorulduk. Hastanemizden birçok sağlık çalışanımız ailesi Covid-19 nedeniyle kaybetti. İlk kez bir sağlık çalışanımız Fatma hemşiremiz dün Covid-19 nedeniyle aramızdan ayrıldı. Bu acı gerçek suratımıza bir tokat gibi, pandeminin bitmediğini, halen devam ettiğini ve biz sağlık çalışanlarının da en ön safta savaşa devam edeceği gerçeğini suratımıza çarptı. Acımız büyük, acımızı anlatmakta kelimeler bulamıyorum. Fatma hemşiremiz her zaman güler yüzlü, dört dörtlük işini icra eden bir hemşireydi. Başkalarını yaşatmaya çalışırken ölebileceği gerçeği tüm sağlık çalışanlarının gerçeğidir. Bu gerçekten, sağlık çalışanı olmaktan gurur duyuyorum. Zaman zaman bu gerçek unutulsa da ya da unutturulmaya çalışılsa da bizler, yitirdiğimiz meslektaşlarımızı ve onların hayatları pahasına şifa dağıtma çabasını hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. - MERSİN