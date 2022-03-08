Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı

08.03.2022 11:37
Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde korona virüse (Covid-19) yakalanan 49 yaşındaki hemşire Fatma Top Kurt, hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde korona virüse (Covid-19) yakalanan 49 yaşındaki hemşire Fatma Top Kurt, hayatını kaybetti. Kurt, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

27 yıldır Erdemli Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Fatma Top Kurt, Covid 19'a yakalandı. Durumu ağırlaşan Kurt, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. 10 gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kurt, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Hemşire Kurt için bugün 27 yıl görev yaptığı Erdemli Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hastanenin idarecileri, sağlık personelleri, mesai arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı. Dua edilmesi sonrası Kurt'un naaşı Türbe Asri Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 yıldır tüm dünyada olduğu gibi kendilerinin de Covid-19'la mücadele ettiğini belirten Erdemli Devlet hastanesi Başhekimi Erman Eker, "Maddi manevi olarak çok kayıplar verdik, psikolojik olarak çok yıprandık ve çok yorulduk. Hastanemizden birçok sağlık çalışanımız ailesi Covid-19 nedeniyle kaybetti. İlk kez bir sağlık çalışanımız Fatma hemşiremiz dün Covid-19 nedeniyle aramızdan ayrıldı. Bu acı gerçek suratımıza bir tokat gibi, pandeminin bitmediğini, halen devam ettiğini ve biz sağlık çalışanlarının da en ön safta savaşa devam edeceği gerçeğini suratımıza çarptı. Acımız büyük, acımızı anlatmakta kelimeler bulamıyorum. Fatma hemşiremiz her zaman güler yüzlü, dört dörtlük işini icra eden bir hemşireydi. Başkalarını yaşatmaya çalışırken ölebileceği gerçeği tüm sağlık çalışanlarının gerçeğidir. Bu gerçekten, sağlık çalışanı olmaktan gurur duyuyorum. Zaman zaman bu gerçek unutulsa da ya da unutturulmaya çalışılsa da bizler, yitirdiğimiz meslektaşlarımızı ve onların hayatları pahasına şifa dağıtma çabasını hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. - MERSİN

Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
AK Parti'li Yılmaz: 'Yeni Yargı Paketi, şiddetle mücadelenin etkinliğini arttıracaktır' AK Parti'li Yılmaz: 'Yeni Yargı Paketi, şiddetle mücadelenin etkinliğini arttıracaktır' 114 gün sonra gelen mutluluk 114 gün sonra gelen mutluluk

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Mersin, Tören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:39 Cesedi tuvalette bulunmuştu! Sahte hocaymış! Cinsel ilişkiye zorladığı kadın tarafından öldürülmüş
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:48:37. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Covid-19'a yenilen hemşire son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement