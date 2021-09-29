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Mersin'den Kıbrıs'a tek başına yüzüyor - Son Dakika

Mersin'den Kıbrıs'a tek başına yüzüyor

29.09.2021 08:39

Cebelitarık Boğazını geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, bugün sabah Mersin'den Kıbrıs'a doğru yüzmeye başladı.

Cebelitarık Boğazını geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, bugün sabah Mersin'den Kıbrıs'a doğru yüzmeye başladı. Milli yüzücü 80 km'lik mesafeyi 35 saat boyunca tek başına yüzerek tamamlamayı hedefliyor.

Manş denizini solo olarak yüzmeyi başaran Emre Seven bu kez "Temiz denizlerde kulacım kadar uzaktasın" sloganıyla yola çıkarak Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru yüzmeye başladı. Amacının çevre temizliğini vurgulamak, denizlerimizin tertemiz olduğu hususunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Seven, bu hareketiyle Kıbrıs'ın bize bir kulaç mesafede olduğunu tüm dünyaya ispatlamak istiyor.

Milli yüzücü geçen sene 2 Ekim'de Mersin-Kıbrıs arasında 15 saat 39 dakika boyunca 37 km yüzdükten sonra olumsuz koşullar nedeniyle parkuru yarıda bırakmıştı. "Bu sefer olacak" diyen yüzücü çok yoğun bir hazırlık sürecinden sonra bugün hedefine doğru ilk kulacı attı.

Mola vermeden yüzecek

Yüzücüye bu zorlu parkurunda içinde teknik ekibin bulunduğu bir tekne eşlik edecek. Yüzme sırasında tekneye ve herhangi bir cisme dokunmanın yasak olduğunu söyleyen Emre Seven, her saat başı besleneceğini fakat bu beslenmenin tekneye dokunmadan, herhangi bir mola vermeden, su içerisindeki yaptığı hareketlerle gerçekleşeceğini ifade etti.

Hava şartlarından dolayı birkaç kere ertelenen yüzüş zifiri karanlıkta olması ve denizin kabarmaması için dolunayın olmadığı bir vakitte tercih edildi. Yüzücüyü denizdeki canlılardan korumak ve dikkat çekmemesi adına suya ışık tutulmayacak. Geçen sene köpek balıklarından korunmak için bileklik takan Seven bu kez bileklik takmayacak. Köpek balıklarından daha çok denizanalarından korktuğunu ifade eden yüzücü, denizde karşılaşabileceği tehlikeler için şunları söyledi:

"Açık denizlerimizde tehlikeli canlılarımız var, biz onların menüsünde değiliz, artı bizim sularımızdakiler saldırgan değiller, köpek balıklarından bahsediyorum, asıl onun haricinde onlar kadar tehlikeli olacak ve onlar kadar zarar verebilecek olan denizanaları var. Özellikle 5-6 metre 8-10 metre uzunluğunda kolları olan ve dokunduğunda kardiyonuzu etkileyebilecek kadar tesiri olan denizanaları var. Köpek balıklarından çok denizanalarından korkuyorum."

35-38 saatte karşı kıyıya varmayı amaçlayan Emre Seven takip edildiği gemi tarafından kaybedilmemesi için güvenliği adına beline ve başına fosforlu bir cisim takacak.

"Bu büyük bir meydan okuma"

Seven'e teknede eşlik edecek olan Macar yüzücü Attila Manyoki, "Dünyanın birçok yerinde, birçok kanallarda, denizlerde yüzdüm, çok soğuk yerlerde. Bunu belki bana sorsanız 'yapabilir misin' diye, yapabileceğimi zannetmiyorum, büyük bir meydan okuma bu" dedi.

Teknede Seven'e ayrıca; emekli sat komandosu Namık Ekin, yüzücü Kamil Resa Alsaran, Ahmet Tekkeşin, İrfan Hattatoğlu, Murat Meto, hakemler, gözlemci ve sağlıkçı dışında birkaç kişi daha eşlik edecek.

Etkinliğin gerçekleşmesi için sponsorluğu üstlenen kuruluş olan Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayiciler Derneği Genel Sekreteri Serpil Özkan, "Tarihe tanıklık edeceğimiz, solo yüzme denemesinde kazanılacak başarı, sadece Emre Seven kardeşimizin değil, tüm Türkiye'nin gururu olacak. Denizlerimizin temiz ve yüzülebilir olduğunu gösterecek aynı zamanda yavru vatan Kıbrıs'ın bizlere ne kadar yakın olduğunu, bir kulaç kadar uzakta olduğunu tüm dünyaya ispat edecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin'den Kıbrıs'a tek başına yüzüyor
Mersin'den Kıbrıs'a tek başına yüzüyor
Mersin'den Kıbrıs'a tek başına yüzüyor
Mersin'den Kıbrıs'a tek başına yüzüyor
Mersin'den Kıbrıs'a tek başına yüzüyor
Mersin'den Kıbrıs'a tek başına yüzüyor
Mersin'den Kıbrıs'a tek başına yüzüyor

Cebelitarık, Mersin, Kıbrıs, Türk, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'den Kıbrıs'a tek başına yüzüyor - Son Dakika


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