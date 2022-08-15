Mersin Yenişehir Belediyesi, Açık Hava Sinemasını Mahallelere Taşıyor - Son Dakika
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Mersin Yenişehir Belediyesi, Açık Hava Sinemasını Mahallelere Taşıyor

15.08.2022 10:37
Mersin Yenişehir Belediyesi, Açık Hava Sinemasını Mahallelere Taşıyor

Mersin Yenişehir Belediyesi, vatandaşların nostaljik filmler eşliğinde keyifli yaz akşamları geçirmelerini sağlamak amacıyla mahallelere açık hava sineması kuruyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi, vatandaşların nostaljik filmler eşliğinde keyifli yaz akşamları geçirmelerini sağlamak amacıyla mahallelere açık hava sineması kuruyor.

Karahacılı, Çavak, Batıkent, Deniz, 50.Yıl ve Kuzeykent mahallerinde yapılacak açık hava sinema günleri her mahallede iki gün devam edecek. İlk gün nostaljik filmler, ikinci gün ise çocuk filmleri gösterilecek.

Çiçek Abbas, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Şark Bülbülü ve Züğürt Ağa gibi unutulmaz filmler, ilk gün gösterimi yapılacak nostaljik filmler arasında yer alacak.

Yenişehir Belediyesi, Karahacılı ve Çavak'ta film saatlerinde diğer kırsal mahallelerden de otobüs kaldırarak, vatandaşları taşıyacak.

16 Ağustos Salı günü başlayacak açık hava sinema günleri, 28 Ağustos'ta sona erecek.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm vatandaşları film gösterimlerine davet etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Yenişehir Belediyesi, Açık Hava Sinemasını Mahallelere Taşıyor - Son Dakika

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