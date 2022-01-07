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Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman cuma namazı kıldı - Son Dakika

Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman cuma namazı kıldı

07.01.2022 15:19
Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman cuma namazı kıldı

Mescid-i Aksa'da bir araya gelen 60 bin Müslüman cuma namazı kıldı.

Mescid-i Aksa'da bir araya gelen 60 bin Müslüman cuma namazı kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 60 bin Müslümanın İsrail polislerinin yoğun önlemleri altında cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca Kudüs'ten, 1948 yılından beri işgal altındaki topraklardan ve Batı Şeria'dan gelen vatandaşların cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya ulaştığı belirtildi. İsrail polisinin cami kapılarında sıkı askeri önlemler aldığı da ifade edilirken, cuma namazı için gelen birçok kişinin girişinin engellediği, üstlerinin arandığı ve kimliklerinin kontrol edildiği öğrenildi. - KUDÜS

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Müslüman, Mescit, Aksa, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman cuma namazı kıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman cuma namazı kıldı - Son Dakika
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