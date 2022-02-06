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Mescid-i Aksa Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıl sonra Mescid-i Aksa'da namaz kıldı - Son Dakika

Mescid-i Aksa Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıl sonra Mescid-i Aksa'da namaz kıldı

06.02.2022 22:56
Mescid-i Aksa Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıl sonra Mescid-i Aksa'da namaz kıldı

Mescid-i Aksa Muhafızı ve Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah, 15 yıl sonra Mescid-i Aksa'da namaz kıldı.

Mescid-i Aksa Muhafızı ve Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah, 15 yıl sonra Mescid-i Aksa'da namaz kıldı.

Mescid-i Aksa Muhafızı ve 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, 15 yıl sonra İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gelerek, akşam ve yatsı namazı kıldı. Halk tarafından sevinçle karşılanan Salah'ın Mescid-i Aksa'ya girmeden önce İsrail güçleri Aslanlı Kapı'da bekletildiğini aktarıldı. Salah, İsrail'in Şubat 2007'de uygulanmaya başladığı giriş yasağının ardından ilk kez Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Salah, İsrail mahkemesi tarafından 10 Şubat 2020'de yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini ve terör örgütünü destekleme iddialarıyla 28 ay hapis cezasına mahkum edilmiş, daha önce tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak 17 ay cezaevinde tutulmasına karar verilmişti. Salah, 16 Ağustos 2020'de hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim olmuş, 13 Aralık 2021'de hapisten çıkmıştı. - KUDÜS

Mescid-i Aksa Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıl sonra Mescid-i Aksa'da namaz kıldı

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Şeyh Raid Salah, Mescit, Namaz, Aksa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mescid-i Aksa Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıl sonra Mescid-i Aksa'da namaz kıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mescid-i Aksa Muhafızı Şeyh Raid Salah 15 yıl sonra Mescid-i Aksa'da namaz kıldı - Son Dakika
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