Mesleğinin son temsilcisi, 60 yıldır aynı işi yapıyor - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesinde Tarihi Uzun Çarşı'da 60 yıldır kalaycılık yapan Cafer Akay, mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 70 yaşındaki Cafer Akay, 10 yaşında çırak olarak başladığı kalaycılık mesleğini hala devam ettiriyor. Tarihi Uzun Çarşı'da mesleğinin son temsilcilerinden olan Akay, adeta teknolojiye direniyor. Çelik tencere ve tavaların yaygınlaşması ile bakır kap ve kazanlara ilginin kalmadığını belirten Akay, ilçede 2-3 usta kaldıklarını kaydetti. Akay, çırak yetiştiremedikleri için mesleklerinin kendileri ile birlikte tarih olacağını söyledi. Babasının kendisini çırak vermesi ile işe başladığını belirten Akay, "Eskinden işlerimiz güzeldi. Herkes bakır kullanıyordu. Alüminyum, çelik kullanan yoktu. Şimdi onlar çıktı, bakırı öldürdü. Bakırın verdiği lezzeti hiçbir şey vermez" dedi.

Usta kalmadı, çırak bulamıyor

Tarihi çarşı da usta kalmadığını belirten Akay, "Eskiden usta çoktu. Aşağı yukarı 80-100 tezgah vardı. Şu anda 2-3 kişi kaldık. Bitti yani yetişen yok. Çırak bulamıyoruz. Eskiden eti senin, kemiği benim derlerdi. Boğaz tokluğuna çalışırdık Öyle para pul nerede doğru dürüst. 25 kuruş verirlerdi yarısına katıklık, yarısına çeyrek ekmek alıyorduk. Senelik 100 lira kazanıyorduk. Çocuklarımı okuttum, büyüttüm. Gelin yaptım. İki kızım, bir tane oğlum var. Allah'ıma yine çok şükür diyorum. O zamanlar mesleğimiz iyi idi.. Eskisi gibi bakır kalmadı. Çalışıyorduk. Köylere kentlere gidiyorduk" diye konuştu. - TOKAT