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Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlanma aşamasında - Son Dakika

Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlanma aşamasında

15.12.2021 11:22
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlanma aşamasında

Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğinde, Çaltılıdere Mahallesi'nde projelendirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğinde, Çaltılıdere Mahallesi'nde projelendirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gündüz, Kamu Ruhsatlandırma Daire Başkanı Ahmet Zengin, Birim Amiri İbrahim Ekinci, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Hüseyin Bozdemir, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Engin Basmacı, kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelinen Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde incelemeler bulundu. Hastanenin yapım ve faaliyet aşaması hakkında değerlendirmelerde bulunan heyet, daha sonra inşaat sahasını gezdi.

Aliağa'nın ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda bir kent olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sanayi yatırımlarının ağırlıkta olduğu Aliağa'da hayata geçirilen Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin bölgeye birçok açıdan önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Başkan Serkan Acar, "Bir ilçe Belediyesi olarak elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyduk. İmar uygulamaları ve proje çalışmaları ile birlikte kaba inşaat çalışmalarını iki yıl gibi sürede tamamlıyoruz" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesindeki inşaat çalışmaları, Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülüyor. Üç Bloktan oluşan projede,C blokta betonarme ve tuğla duvar imalatları tamamlandı. A blokta ise son kat tabliyesinin döküleceği, tuğla duvar imalatının ve B blokta ise betonarme imalatının devam ettiği öğrenildi.

2 bin 464 metrekare kapalı alana sahip 200 yatak kapasiteli tam donanımlı modern hastane Aliağa'ya olduğu kadar bölgenin de önemli bir sağlık üssü olacak. Tam donanımlı hastanede; acil servis, mikrocerrahi, yanık ünitesi, fizik tedavi ünitesi, hiperbarik oksijen tedavi ünitesi gibi önemli birimler yer alacak. Hastalıklara tanı konulması açısından da ülke genelinde önemli bir merkez olacak. Hastane; E87 Uluslararası Karayolu üzerinde ve Kuzey Ege Otoyolu çıkışında bulunmasıyla önemli bir ulaşım bölgesinde yer alıyor. Hastaneye aynı zamanda denizden ve helikopterle ulaşım imkanı da bulunuyor. Hastane, çalışanlarıyla bölgede istihdama doğrudan, yan sektörlerle birlikte dolaylı katkısı olacak. Kaba inşaatının Şubat 2022'de tamamlanması hedeflenen hastane 2023'te hizmete girecek. - İZMİR

Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlanma aşamasında
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlanma aşamasında
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlanma aşamasında
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlanma aşamasında
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlanma aşamasında

Dokuz Eylül Üniversitesi, Aliağa, İnşaat, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlanma aşamasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlanma aşamasında - Son Dakika
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