Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Belediye Personelinin Bayramını Kutladı - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Belediye Personelinin Bayramını Kutladı

08.07.2022 16:47

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personelinin bayramını kutladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personelinin bayramını kutladı.

Mezitli Belediyesi'nde, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma törenine; belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Başkan Tarhan törende, özverili çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, çeşitli ikramlarda bulundu. Tarhan, "Mezitli'de yaşayanlar, çalışanlarıyla birlikte kocaman bir aileyiz. En üstte çalışanlardan sokakları süpüren, parklara çiçek diken çalışanlarımıza kadar el ele daha güzel daha mutlu bir Mezitli yaratmak için çalışıyoruz. İşimizi de kentimizi severek büyük bir mutlulukla ve zevkle yapıyoruz. Çalışanlarımızdan başlayarak, bu aile içerisinde yeşerttiğimiz mutluluğu tüm Türkiye'nin görmesini istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Tarhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Mezitli Belediyesi, Türkiye'ye örnek oldu ve sizlerin özverili çalışmaları neticesinde çok güzel yerlere geldik. Mezitli çok hızlı büyüyen bir kent. Doğal olarak bu da daha fazla çalışmamıza yol açıyor. Muhtarlarımızdan, meclis üyelerimizden, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizden memnunuz. Özellikle kadın çalışanlarımız olmak üzere arazide, Mersin'in sıcağında çalışan arkadaşlarımız çok gayretli ve çalışmalarını hassasiyetle yapıyorlar. Planlı bir şekilde gidiyoruz ve en başarılı belediyelerden birisiyiz. Tabi ki buradaki en büyük güç çalışma arkadaşlarımızdır. Tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle belediye çalışanlarımız ve tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, gönenç içerisinde, sağlık kaygısı olmadan, bir arada geçireceğimiz, nice bayramlar diliyorum."

YORUMLAR
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor IKBY'den Kurban Bayramı tatili için Türkiye'ye yoğun rağbet var IKBY'den Kurban Bayramı tatili için Türkiye'ye yoğun rağbet var
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Belediye Personelinin Bayramını Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Belediye Personelinin Bayramını Kutladı - Son Dakika
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