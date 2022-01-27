Mezrada mahsur kalıp ilaçları biten iki kardeşin imdadına kaymakam yetişti - Son Dakika

Elazığ'da kardan yolları kapanan mezrada yiyecekleri ve ilaçları biten 91 ve 86 yaşındaki iki kardeşin imdadına kaymakamlık ekipleri yetişti. Yol açma çalışmalarına Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.

Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor. Baskil ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan Yalındamlar köyü Uğurlu mezrasında ilaçları ve temel ihtiyaç malzemeleri bitip mahsur kalan 91 yaşındaki Aziz ve 86 yaşındaki Aslan Beyhan kardeşlerin imdadına da Baskil Kaymakamlığı yetişti. Baskil Kaymakamlığı ekipleri, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'ın da katılımıyla mahsur kalan iki kardeşe ulaştı.

Gelen her ihbarı titizlikle değerlendirdiklerini ifade eden Kaymakam Yılmaz, "Merkezimize 32 kilometre uzaklıkta bulunan Yalındamlar köyü Uğurlu mezrasında yiyecekleri ve temel ihtiyaç malzemeleri bitip mahsur kalan 91 yaşındaki Aziz ve 86 yaşındaki Aslan Beyhan adlı vatandaşlarımızın mahsur kaldıklarını ihbar aldık. İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle yol açma çalışmalarına başladık. Gecenin ilerleyen saatlerinde iki vatandaşımıza ulaştık. Çok şükür ki durumları gayet iyi. İlaçlarını ve temel ihtiyaçlarını kendilerine ilettik. Tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışarak gelen tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Mezrada mahsur kalan kardeşlerden 91 yaşındaki Aziz Beyhan ise Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve ekiplere dua ederek teşekkürlerini iletti. - ELAZIĞ