MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: "Kadın ne kadar güçlü olursa o kadar güçlü medeniyetler ortaya çıkar" - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: "Kadın ne kadar güçlü olursa o kadar güçlü medeniyetler ortaya çıkar"

08.03.2022 16:35
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: "Kadın ne kadar güçlü olursa o kadar güçlü medeniyetler ortaya çıkar"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık, "Toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde ve sağlıklı gelişim göstermesinde kadın önemli bir değere sahiptir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık, "Toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde ve sağlıklı gelişim göstermesinde kadın önemli bir değere sahiptir. Kadın ne kadar güçlü ve eğitimli olursa o kadar güçlü toplumlar ve medeniyetler ortaya çıkmaktadır" dedi.

MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü " kapsamında panel düzenlendi.

Partinin genel merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Dr. Yılık, "Kadının toplum içindeki yerinin anlaşılması Türk toplumlarındaki tarihsel rolünün anlaşılmasına bağlıdır. Devletin bekası için toplumun kültürel ve geleneksel yapısına önem vermek devletler açısından olmazsa olmaz bir anlayıştır. Toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde ve sağlıklı gelişim göstermesinde kadın önemli bir değere sahiptir. Kadın ne kadar güçlü ve eğitimli olursa o kadar güçlü toplumlar ve medeniyetler ortaya çıkmaktadır. Bizi biz yapan en derin öğretinin başlangıcı evde alınan eğitimdir. Bunda da en önemli rolü anneye düşmektedir" diye konuştu.

Toplumun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve ilerleyebilmesi için kadın ve erkeğin birlikte rol almasının zorunlu olduğunun altını çizen Dr. Yılık, "Kadınların şiddete maruz kalmasına yol açan kültürel, sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenleri ortadan kaldıracak çalışmaları yürütmekte, sivil toplum kuruluşları ve medyanın bu konuda duyarlı hareket etmesi manasında farkındalık artırıcı faaliyetlerimizi kamuoyuyla paylaşmaktayız. Kadınların saygınlıklarına gölge düşüren temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, istismarlarına yol açarak toplumda geri kalmalarına sebep olan her türlü çağdışı uygulamaların karşısında güçlü bir şekilde durmaktayız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

YORUMLAR
500
TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Güçlü toplum güçlü ekonomi kadınlar sayesinde' TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Güçlü toplum güçlü ekonomi kadınlar sayesinde' Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2) Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2) TBMM Başkanı Şentop: 'Güçlü bir toplumun temelini güçlü kadınlar oluşturur' TBMM Başkanı Şentop: 'Güçlü bir toplumun temelini güçlü kadınlar oluşturur'

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: 'Kadın ne kadar güçlü olursa o kadar güçlü medeniyetler ortaya çıkar' - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:18:05. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: "Kadın ne kadar güçlü olursa o kadar güçlü medeniyetler ortaya çıkar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement