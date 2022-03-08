MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: "Kadın ne kadar güçlü olursa o kadar güçlü medeniyetler ortaya çıkar" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık, "Toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde ve sağlıklı gelişim göstermesinde kadın önemli bir değere sahiptir. Kadın ne kadar güçlü ve eğitimli olursa o kadar güçlü toplumlar ve medeniyetler ortaya çıkmaktadır" dedi.

MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü " kapsamında panel düzenlendi.

Partinin genel merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Dr. Yılık, "Kadının toplum içindeki yerinin anlaşılması Türk toplumlarındaki tarihsel rolünün anlaşılmasına bağlıdır. Devletin bekası için toplumun kültürel ve geleneksel yapısına önem vermek devletler açısından olmazsa olmaz bir anlayıştır. Toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde ve sağlıklı gelişim göstermesinde kadın önemli bir değere sahiptir. Kadın ne kadar güçlü ve eğitimli olursa o kadar güçlü toplumlar ve medeniyetler ortaya çıkmaktadır. Bizi biz yapan en derin öğretinin başlangıcı evde alınan eğitimdir. Bunda da en önemli rolü anneye düşmektedir" diye konuştu.

Toplumun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve ilerleyebilmesi için kadın ve erkeğin birlikte rol almasının zorunlu olduğunun altını çizen Dr. Yılık, "Kadınların şiddete maruz kalmasına yol açan kültürel, sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenleri ortadan kaldıracak çalışmaları yürütmekte, sivil toplum kuruluşları ve medyanın bu konuda duyarlı hareket etmesi manasında farkındalık artırıcı faaliyetlerimizi kamuoyuyla paylaşmaktayız. Kadınların saygınlıklarına gölge düşüren temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, istismarlarına yol açarak toplumda geri kalmalarına sebep olan her türlü çağdışı uygulamaların karşısında güçlü bir şekilde durmaktayız" açıklamasında bulundu. - ANKARA