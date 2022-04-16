Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

16.04.2022 12:30
Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.

4 Nisan'da Konya'daki 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığında başlayan, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitime; F-4E 2020, F-16, KC-135R Havadan Yakıt İkmal (HYİ), E-7T Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ve ANKA-S İnsansız Hava Araçları katıldı.

Eğitim süresince 283 sorti uçuş gerçekleştirilirken; Hava-Yer, Hava-Hava, Hava Savunma Baskısı, Keşif, Yüksek Değerlikli Hedef Koruma, Yakın Hava Desteği, Havadan Yakıt İkmali görevleri ve Mavi Vatan-22 Tatbikatı ile müşterek olarak Su Üstü Unsurlara Taarruz görevleri icra edildi. - ANKARA

Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı
Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı
Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı
Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı
Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

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Simurg, Konya, Milli, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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