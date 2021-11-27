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Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin uçuş saatini tamamladı - Son Dakika

Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin uçuş saatini tamamladı

27.11.2021 00:57
Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin uçuş saatini tamamladı

Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Milli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

2014'te envantere girdi

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

13 ülkeye ihracat

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA sistemi olan Bayraktar TB2'ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bayraktar TB2 SİHA'lar ile ihracat sözleşmesi imzalan ülke sayısı 13'e ulaştı. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.

NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk SİHA ihracatı

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, önümüzdeki yıl Polonya semalarında da uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ihraç etmiş olacak.

2020'de 360 milyon dolarlık ihracat

Geçtiğimiz yıl Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurt dışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Baykar 2021'de de gelirlerinin %80'den fazlasını yine ihracattan elde etti. Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

Yerlilik oranı rekor düzeyde

2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde üretiliyor.

Rekorların sahibi

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı. Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 400 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti. Milli SİHA en uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden hava aracı unvanını da kazandı.

Zeytin Dalı Harekatı'na damgasını vurdu

Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti. Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu.

Mavi Vatan'ı gözlüyor

Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Kırmızı Liste'de aranan terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli bir rol üstlendi. Milli SİHA'lar Mavi Vatan'ın korunmasında da görev alıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimize güvenlik için havadan refakat etti. Yine aynı kapsamdaki görevler için KKTC'de konuşlandırılmak üzere 16 Aralık 2019'da Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından kalkarak Geçitkale Havaalanına inen Bayraktar TB2 SİHA tarihi bir uçuşa imza attı.

Depremde görev yaptı

Bayraktar TB2 SİHA'lar 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan Ankara'ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine görüntülü bilgi aktardı. Bayraktar TB2 SİHA'lar arama ve kurtarma çalışmalarına gökyüzünden destek vermenin yanı sıra deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek yardımların aksamadan devamı için görev yaptı.

Orman yangınlarını tespit

Bayraktar TB2 SİHA'lar güvenlik ve insani yardım görevleri ile birlikte orman yangınlarıyla mücadelede de rol üstleniyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile yapılan işbirliği ile Bayraktar TB2 İHA'lar, orman yangınlarının erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde de etkin görev alıyor. Bu sayede Avrupa'da ilk kez yüksek teknolojiye sahip İHA'lar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor. OGM verilerine göre 2020'de yaz döneminde görev yapan 1 adet Bayraktar TB2 İHA yaklaşık 3.5 milyon hektarlık alanı havadan izleyerek 361 yangın izleme kulesinin yaptığı işi gökyüzünden gerçekleştirdi. Bu sayede 2020'de 345 adet orman yangını başlangıç aşamasında tespit edilerek büyümeden söndürüldü. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede izlediği öncü ve yenilikçi çözüm 2021'de büyüyerek devam etti. OGM'nin belirlediği 3 ana merkez olan Manisa/Akhisar, Muğla/Milas ve Denizli/Çardak'ta konuşlu Bayraktar TB2 İHA'lar, Baykar'ın uzman ekibinin koordinasyonunda görev yaptı. Baykar'ın geliştirdiği yazılım ve kurduğu teknolojik altyapı ile görev yapan Bayraktar TB2, tek seferde 400 km'lik alanı termal kamera vasıtasıyla tarayabililiyor ve 185 kilometre kadar uzaklıktaki yangınları başlangıç aşamasında tespit edebiliyor. Bayraktar TB2 İHA'lar, 2021'de 19 Kasım'a kadar 267 orman yangının tespiti ve söndürülmesinde aktif olarak çalıştı. Milli İHA'lar 155 yangını başlangıç aşamasında tespit etti, 112 yangının söndürülmesinde ise takip ve koordinasyon görevleri yaptı.

Göçmenlerin kurtarılmasında rol alıyor

Bayraktar TB2'ler, Ege ve Akdeniz'de devam eden düzensiz göç hareketlerini gökyüzünden takip ederek birçok düzensiz göçmenin hayatının kurtarılması ve insan hakları ihlallerinin belgelenmesine de önemli katkı sağlıyor.

Dünyada hayranlık uyandırdı

Barış Pınarı Harekatı'nda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif gözetleme kabiliyetlerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına katkı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar aynı zamanda harekat boyunca birçok hedefi başarıyla imha etti. Son olarak Bahar Kalkanı Harekatı'nda ilk defa sürü halinde filo olarak uçuşlar yaparak birçok zırhlı araç, obüs, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve hava savunma sistemini imha etti. Bayraktar TB2 SİHA dünyada ilk defa muharebe sahasında birincil unsur olarak SİHA'ların kullanıldığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan hava araçlarının yaptığı tüm sortilerin yüzde 80'ini gerçekleştirdi. Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen harekat kapsamında her türlü elektronik harbe rağmen başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2 bin saatin üzerinde uçtu. Bayraktar TB2 SİHA'ların dünya muharebe tarihinde ilk kez filolar halinde uçarak harekatta etkin görev yapması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Karabağ'ın kurtarılmasında önemli rol üstlendi

Bayraktar TB2 SİHA'lar kardeş ülke Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında da önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a yönelik olarak 27 Eylül 2020 tarihinde bir askeri harekat başlattı. Harekatın başlangıcından 44 gün sonra, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgalini sonlandırarak Dağlık Karabağ'ı kontrol altına aldı. Ermenistan'a yönelik harekat esnasında Azerbaycan Ordusu, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ları tüm cephe hattında kullandı. Savunma analistleri tarafından teyit edilen çalışmalara göre Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Ermenistan Ordusu'na ait birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edildi. Azerbaycan'ın Ordusu'nun dünyayı şaşırtan bu başarısı dünya medyası ve savunma uzmanları tarafından Türk SİHA'larının harp tarihini değiştirerek oyun kurucu bir güce ulaştığı şeklinde yorumlandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin uçuş saatini tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli SİHA Bayraktar TB2 400 bin uçuş saatini tamamladı - Son Dakika
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