Minik Berşan'dan örnek davranış - Son Dakika

Hakkari'nin Durankaya beldesindeki Güvenir Camii İmam-Hatibi Metin Berşan'ın oğlu Mansur Hüdayi Berşan, biriktirdiği harçlığını Suriyeli mağdurlar için bağışladı.

Kumbarasında biriktirdiği meblağı İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'na makbuz mukabili teslim eden Mansur Hüdayi Berşan, sosyal medya ve televizyonlarda gördüğü Suriyelilerin yaşadığı mağduriyetten çok etkilendiğini söyledi. Bersan, "Hiçbir şeyimiz olmazsa bile sıcak ortamlarda barınma imkanına sahibiz. Onlar kalacak ev, yiyecek ekmek, giyecek elbise ve ayakkabı bulamıyorlar. Bu beni çok etkiliyor. Geceleri sıcak yatağımda uyurken vicdan azabı çekmek istemiyorum. Bu nedenle okul ve başka ihtiyaçlarım için kumbaramda biriktirdiğim meblağı Suriyeli kardeşlerime göndermeye karar verdim. Suriye ve dünyanın başka bölgelerinde bulunan mağdur kardeşlerimize herkes elinden geldiğince yardım ederse, kimse aç ve açıkta kalmaz diye düşünüyorum" dedi.

Bağışı kabul eden İl Müftüsü Fakirullahoğlu da, "Bu güzel davranışından dolayı kardeşime teşekkür ediyorum. Acı ve sevinci paylaşabilen, empati yapan ve diğerkamlık duygusuna sahip kardeşlerimizin artıyor olması mutluluğumuzu arttırmaktadır. Yüce Allah, İslam kardeşliği bilincini aramızda yaysın. Çocuğu ve onu yetiştiren anne ve babasını her türlü bela ve musibetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ