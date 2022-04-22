Minik eller tohumları toprakla buluşturdu - Son Dakika

Kırıkkale'de öğrenciler, Obaköy Çocuk Tarım Akademisi'nde sebze ve meyve tohumlarını toprakla buluşturdu.

Kırıkkale Valiliği bünyesinde hayata geçirilen Obaköy Çocuk Tarım Akademisi'ne götürülen ilkokul ve anasınıfı öğrencileri, tohumları toprakla buluşturdu. Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu tarafından hazırlanan 'eTwinning Projesi' çerçevesinde ilkokul ve anasınıfı öğrencileri, toprak bilincini ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla Obaköy Çocuk Tarım Akademisi'nde. tohum ekimi konusunda bilgilendirildi. Öğrenciler, yerleşkede oluşturulan özel bahçelerdeki dikim alanlarına çapa yaptıktan sonra sebze ve meyve tohumlarını toprakla buluşturdu.

Milli Eğitim Müdürü Telefoncu yaptığı açıklamada, öğrencilerin küçük yaşlarda toprak ve çevre bilinciyle tanıştırılması gerektiğini söyledi.

Öğrencilere sebze ve meyveleri yetiştirme aşamaları hakkında da bilgilendirme yaptıklarını anlatan Telefoncu, "Öğrencilerimizle bugün güzel havanın da etkisiyle doğal ortamda bir araya geldik. Burada amacımız çocuklara tarımı sevdirerek öğretmek. Toprağı, bitkiyi ve doğayı tanıtmak ve çocuklardaki çevreyi, yeşili koruma bilincini daha da geliştirmek istiyoruz. Ayrıca sofraya gelen gıdaların bütün üretim aşamaları konusunda da çocuklara bilgi vermek istedik" dedi. - KIRIKKALE