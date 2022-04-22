Minik eller tohumları toprakla buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Minik eller tohumları toprakla buluşturdu

22.04.2022 09:26
Minik eller tohumları toprakla buluşturdu

Kırıkkale'de öğrenciler, Obaköy Çocuk Tarım Akademisi'nde sebze ve meyve tohumlarını toprakla buluşturdu.

Kırıkkale'de öğrenciler, Obaköy Çocuk Tarım Akademisi'nde sebze ve meyve tohumlarını toprakla buluşturdu.

Kırıkkale Valiliği bünyesinde hayata geçirilen Obaköy Çocuk Tarım Akademisi'ne götürülen ilkokul ve anasınıfı öğrencileri, tohumları toprakla buluşturdu. Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu tarafından hazırlanan 'eTwinning Projesi' çerçevesinde ilkokul ve anasınıfı öğrencileri, toprak bilincini ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla Obaköy Çocuk Tarım Akademisi'nde. tohum ekimi konusunda bilgilendirildi. Öğrenciler, yerleşkede oluşturulan özel bahçelerdeki dikim alanlarına çapa yaptıktan sonra sebze ve meyve tohumlarını toprakla buluşturdu.

Milli Eğitim Müdürü Telefoncu yaptığı açıklamada, öğrencilerin küçük yaşlarda toprak ve çevre bilinciyle tanıştırılması gerektiğini söyledi.

Öğrencilere sebze ve meyveleri yetiştirme aşamaları hakkında da bilgilendirme yaptıklarını anlatan Telefoncu, "Öğrencilerimizle bugün güzel havanın da etkisiyle doğal ortamda bir araya geldik. Burada amacımız çocuklara tarımı sevdirerek öğretmek. Toprağı, bitkiyi ve doğayı tanıtmak ve çocuklardaki çevreyi, yeşili koruma bilincini daha da geliştirmek istiyoruz. Ayrıca sofraya gelen gıdaların bütün üretim aşamaları konusunda da çocuklara bilgi vermek istedik" dedi. - KIRIKKALE

Minik eller tohumları toprakla buluşturdu
Minik eller tohumları toprakla buluşturdu
Minik eller tohumları toprakla buluşturdu

YORUMLAR
500
Çocuklar için hastane koridorunu süsleyip oyuncak dağıttılar Çocuklar için hastane koridorunu süsleyip oyuncak dağıttılar Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu

Cumhuriyet, Kırıkkale, Tarım, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik eller tohumları toprakla buluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? Çolak Ağa, Züleyha'yı ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yaptı?
09:07 Survivor All Star'da yarışmacılara şok! Takımlar sil baştan oluşturuldu
09:03 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat ne yaptı?
08:53 Şanlıurfa'da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp
08:49 22 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
08:39 22 Nisan'da güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:25 Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım
08:15 Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı
08:12 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de onlarca toplu mezar tespit etildi: Cesetler çöp kamyonlarıyla taşındı
08:08 İsrail polisinden sabah namazında Mescid-i Aksa baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 09:32:23. #1.12#
SON DAKİKA: Minik eller tohumları toprakla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement