Minik Umrenur, annelerini kaybeden kedi yavrularına sahip çıktı - Son Dakika

Muş'un Hasköy ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ölen anne kedinin 4 yavrusunu boş bir arazide bularak evine getiren minik Umrenur Şenerman, ailesiyle birlikte onlara sahip çıktı.

Muş- Bitlis kara yolunun 16. kilometresinde bir aracın altında kalarak can veren kedinin yavruları Şenerman ailesi tarafından sahiplenildi. İlçeye bağlı 15 Temmuz Mahallesinde yaşayan ve okul çıkışı boş arazide ölmek üzereyken fark ettiği kedi yavrularını kucağına alarak eve getiren 4 sınıf öğrencisi Umrenur Şenerman, ailesiyle birlikte onlara gözü gibi bakıyor. Yavru kedileri biberonla beslemeye başlayan Umrenur ve aile bireyleri, onların tüm bakımlarını yaparak hayatta tutmaya çalışıyor.

"Onlarla hem arkadaş olduk hem de oyunlar oynamaya başladık"

Okuldan eve geldiği sırada annesinin kedi yavrusu sesleri geldiğini ve kendisinden bakmasını istediğini anlatan Umrenur, "Gittim baktım çimenlerin üzerinde yeni doğmuş 4 kedi yavrusu vardı. Orada bir kişi kedilerin annelerine araba çarptığını ve öldüğünü söyledi. Daha sonra kedi yavrularını alıp eve getirdim. Bir kedi yavrusu açlıktan baygındı. Annem onlara şerbet yapıp içirdi. Onlara biberon aldık ve artık biberonla süt veriyoruz. Onların banyo ve bakımlarını yaptırıyoruz. Arada bir dışarı çıkarıyorum. Onlarla hem arkadaş olduk hem de oyunlar oynamaya başladık. Onlar benim dostum. Herkesten süt ve mama yardımı bekleriz" dedi.

"Artık ailemizin birer bireyi olarak görüyoruz"

Umrenur'un babası Cihat Şenerman ise akşam iş dönüşü evde 4 yavru kedi sürpriziyle karşılaştığını belirterek, "Kızım çimenlikte ölmek üzere olan 4 kedi yavrusu bulduğunu söyledi. Bunlar henüz katı gıda tüketecek durumda olmadığı için hemen bakkaldan süt ve biberon aldık. Ailece birlikte bakıyoruz. Onlara sahip çıktık. Her gün sütle besliyoruz. Artık ailemizin birer bireyi olarak görüyoruz. Çünkü çok sevimli birkaç tane kedimiz daha var onlarla birlikte bakacağız" diye konuştu. - MUŞ