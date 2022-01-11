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Mobil uygulamalar ile yargıya erişim güçlendiriliyor - Son Dakika

Mobil uygulamalar ile yargıya erişim güçlendiriliyor

11.01.2022 09:39
Mobil uygulamalar ile yargıya erişim güçlendiriliyor

Adalet Bakanlığınca, yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen mobil uygulamaların sayısı 11'e yükseldi.

Adalet Bakanlığınca, yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen mobil uygulamaların sayısı 11'e yükseldi. 2021'de hayata geçirilen yeni uygulamalar ile birlikte yargı bilişim sisteminin dijital dönüşümünde önemli adımlar atıldı. Böylece adalet hizmetlerine erişim daha da güçlendirildi.

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında 'güven veren ve erişilebilir adalet' anlayışıyla Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mobil uygulamalar, vatandaşlara ve hukuk profesyonellerine hizmet veriyor. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmasının hedeflendiği mobil uygulamalara, akıllı cihazı bulunan herkes dijital platformlardan ulaşabiliyor.

'Celse uygulamasını 56 bin avukat kullanıyor'

Celse ile avukatlar, vekili oldukları davaların duruşma bilgilerine anlık olarak ulaşabiliyor. Gerektiğinde mazeret bildirimi gönderebilme, dosya kapak bilgilerini ve evrakı görüntüleyebilme imkanı da sağlayan Celse uygulaması, e-duruşmaya katılım isteği gibi birçok hizmete mobil cihazlardan ulaşılmasını sağlıyor. 208 bin 769 toplam indirme sayısı olan Celse uygulamasının 56 bin 597 aktif kullanıcısı bulunuyor.

'Vatandaşlar mobil uygulamaya büyük ilgi gösteriyor'

Vatandaşların zaman ve mekandan bağımsız olarak adli ve idari yargıda yer alan dosyaları hakkında bilgi sahibi olabilmesine imkan tanıyan e-Adalet Vatandaş Mobil uygulaması, devam eden davaların takibine de imkan sağlıyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği e-Adalet Vatandaş Mobil uygulaması bu güne kadar 376 bin 197 kez indirildi. Kullanıcı sayısı ise 84 bin 480 kişi ise aktif kullanıyor.

'Uzlaştırma ve arabulucular cep telefonlarından dosyalarına erişebiliyor'

Uzlaştırmacılar, e-uzlaştırmacı mobil uygulamasıyla kendilerine atanan dosyayı kabul ya da ret işlemi yapabiliyor. 2021'de 7 bin 986 kez indirilen e-uzlaştırma uygulaması, 18 bin 572 uzlaştırmacı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Arabuluculara kolaylık sağlayan e-arabulucu mobil uygulamasıyla da arabulucular, dosyalarına ilişkin kabul ve ret işlemlerini yapabilmelerinin yanı sıra kabul ettikleri dosyalardaki evrakı da görüntüleyebiliyor. E-arabuluculuk uygulaması 2021'te 3 bin 977 kez indirildi. Bu uygulama 12 bin 561 arabulucu tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bilirkişiler için hazırlanan e-bilirkişi mobil uygulaması ile de bilirkişiler dosya kapak bilgileri, taraf bilgileri ve kabul ettikleri dosyaları görüntüleme işlemiyle birlikte evrakı mobil cihazlarına indirebiliyor. 2021'de 8 bin 167 kez indirilen e-bilirkişi uygulamasını bugün itibariyle aktif olarak 14 bin 46 kişi kullanıyor.

'2021'de 2 yeni mobil uygulama hayata geçirildi'

Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen Celse, e-adalet vatandaş, e-arabulucu, e-uzlaştırmacı ve e-bilirkişi mobil uygulamalarına 2021'de 2 uygulama daha eklendi. Geçen yıl hizmete sunulan UYAP Mobil ve UYAP Mevzuat Mobil uygulamalarıyla, Adalet Bakanlığının mobil uygulama sayısı 7'ye yükseldi. Adalet teşkilatı mensuplarının teknik işlemler için kullandığı 4 mobil uygulama da dahil edildiğinde, adalet hizmetlerinde aktif olarak kullanılan mobil uygulama sayısı 11 oldu.

'Yargıdaki dijital dönüşümle yargısal süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor'

UYAP sisteminin mobil dönüşümü olan UYAP Mobil uygulamasına hakim ve Cumhuriyet savcıları ile yazı işleri müdürü, katip, mübaşir, icra müdürü ve icra memurları portal şifresi ve SMS doğrulama yöntemi ile tek bir uygulama üzerinden girebiliyor. UYAP Mobil ile izin, yetki gibi özlük bilgileri görüntülenebilirken, yetki verilen tüm dosyalarına mobil cihazlar üzerinden erişilebiliyor ve duruşma takibi yapılabiliyor. Yargı mensubu ve çalışanları tüm dosya bilgilerine istedikleri anda 7/24 mobil cihazlarından erişip dosyaları ile ilgili değerlendirme yapabiliyor. Bugün itibariyle UYAP Mobil uygulamasının 59 bin 418 kullanıcısı bulunuyor. UYAP Mobil Mevzuat uygulaması da 16 bin 567 kişi tarafından kullanılıyor. - ANKARA

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Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Adalet Bakanlığı, Adalet, Yargı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mobil uygulamalar ile yargıya erişim güçlendiriliyor - Son Dakika


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