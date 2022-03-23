Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Vali Su'yu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Vali Su'yu ziyaret etti

23.03.2022 11:52
Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Vali Su'yu ziyaret etti

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Croitor, daha sonra Valilik makamına geçerek Vali Su ile bir süre sohbet etti.

Vali Su, Büyükelçi Croitor'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretlerin kültürlerin kaynaşmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Mersin'in tarım, sanayi, ekonomik alanda ülkemizdeki yeri ve coğrafi özelliklerinin yanında kültürel yapısının da önemini vurgulayan Su, Croitor'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Croitor ise Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkür etti. - MERSİN

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Vali Su'yu ziyaret etti

YORUMLAR
500
Belçikan'nın Mersin Fahri Konsolosluğu açıldı Belçikan'nın Mersin Fahri Konsolosluğu açıldı MESKİ, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor MESKİ, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor

Moldova, Mersin, Ankara, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Vali Su'yu ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Ukrayna'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu: Avını bekleyen traktör
11:34 Antalya uçağında ortalık birbirine girdi! Ağlayan bebeğe sinirlenen kadın, yolculara tokat attı
11:27 Rus medyasındaki uzmanlar, televizyon ekranlarında Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:58:16. #1.11#
SON DAKİKA: Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Vali Su'yu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement