MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü için özel klip - Son Dakika
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MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü için özel klip

18.03.2022 12:22
MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü için özel klip

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107'nci yıldönümü vesilesiyle özel bir video klip hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107'nci yıldönümü vesilesiyle özel bir video klip hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığınca 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107'nci yıldönümü için özel bir video klip hazırlandı. Bakanlık tarafından hazırlanan klip, günümüz ve dönem görüntülerinin harmanlanması ile oluşuyor. Klipte ayrıca, "Çatlamış kupkuru bozkırlar üstü, bembeyaz at binmiş şehitler geçer. Al kanları sulamış toprağa düşmüş, nurlara bürünmüş melekler geçer. Miğferi tacıdır, cennetin şahıdır, özgürlüktür tek andı, vatansa aşkı. Eğilir önünde tekmil yüceler. Cümle sözler faydasız, kader sorgusuz. Kazası şanlı ki bir kurşun değer, o anda ruhları nura gark olur, al nuruyla boyanmış taç miğfer düşer. Son içtima tekmili alacak o an. Bayrağa gerek yok. Göğsünde al kan, yerin sorulacak Rabbin lütfuyla. İşte sana o an layık tek mekan. Yücelerdir yüceler" dizelerinden oluşan bir de şiir seslendiriliyor. Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden, "Çanakkale Geçilmez" etiketiyle paylaşılan video klip şu dizeler ile yayımlandı:

"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir." - ANKARA

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Bakan Akar, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü kutladı Açıklaması Bakan Akar, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü kutladı Açıklaması BAKAN AKAR, 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ TÖRENİNDE KONUŞTU -TAMAMI FTP'DE BAKAN AKAR, 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ TÖRENİNDE KONUŞTU -TAMAMI FTP'DE

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MSB'den 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü için özel klip - Son Dakika


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