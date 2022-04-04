MSB'den Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü paylaşımı

04.04.2022 13:07
MSB'den Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla bir paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla bir paylaşım yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda mayınsız bir Türkiye ve dünya için çalışılmaya devam edildiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı olarak mayınsız bir Türkiye ve dünya için çalışmaya devam ediyoruz. Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü'nde mayın temizleme faaliyetlerinde görev yapan tüm kahramanlarımızı kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, yine söz konusu paylaşımda, arazide mayın veya şüpheli bir cisim ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler hakkında bilgiler de verilerek, "Arazide şüpheli bir cisim ile karşılaşıldığında söz konusu cisim patlayıcı mühimmat olma riski taşıdığından kesinlikle yerinden hareket ettirilmemeli, bölgeden uzaklaşılmalı ve en yakın güvenlik güçlerine durum haber verilmelidir. Özellikle çocuklar ve gençler, bu tip şüpheli cisimlerle oynanmayacağı konusunda uyarılmalıdır" açıklaması yer aldı. - ANKARA

MSB'den Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü paylaşımı
MSB'den Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü paylaşımı
MSB'den Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü paylaşımı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Milli, Mayın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MSB'den Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü paylaşımı - Son Dakika
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