MSB'den "Milli Anadolu Kartalı 2022" paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den "Milli Anadolu Kartalı 2022" paylaşımı

05.04.2022 14:07
MSB'den "Milli Anadolu Kartalı 2022" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan "Milli Anadolu Kartalı 2022" eğitiminden görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan "Milli Anadolu Kartalı 2022" eğitiminden görüntüler paylaştı.

Bakanlık, eğitimlerin 15 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Dün başlayan Milli Anadolu Kartalı-2022/1 eğitimi, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor. Eğitimler, 15 Nisan'a kadar milli unsurların katılımı ile sürecek" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

MSB'den Milli Anadolu Kartalı 2022 paylaşımı

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Milli Savunma Bakanlığı, Konya, Nisan, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MSB'den 'Milli Anadolu Kartalı 2022' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den "Milli Anadolu Kartalı 2022" paylaşımı - Son Dakika
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