MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı

14.03.2022 13:57
MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Türk Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen uçuşahazırlık görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Türk Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen uçuşa

hazırlık görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan video klip, "Semalara yükselen çelikten bir güç. Çelikten daha sağlam bir öz. Yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri" notuyla yayımlandı.

Öte yandan, söz konusu video klipte Hava Kuvvetleri personelinin F-16'lar ile uçuşa hazırlık görüntülerinin yanı sıra, harekat görüntüleri de yer aldı. - ANKARA

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MSB, Hava Kuvvetleri personelinin nefes kesen görüntülerini paylaştı - Son Dakika


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