MTO'dan ihtiyaç sahiplerine Ramazan Kolisi yardımı - Son Dakika
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MTO'dan ihtiyaç sahiplerine Ramazan Kolisi yardımı

22.04.2022 10:17
MTO'dan ihtiyaç sahiplerine Ramazan Kolisi yardımı

Marmaris Ticaret Odası (MTO), 745 ihtiyaç sahibi aileye "Ramazan Yardım Paketi" dağıttı.

Marmaris Ticaret Odası (MTO), 745 ihtiyaç sahibi aileye "Ramazan Yardım Paketi" dağıttı. MTO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde hazırlanan yardım paketleri Muhtarlıklar ve MTO Meclis Üyeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bütçesi MTO ve TOBB tarafından karşılanan ramazan yardım paketleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ramazan'ın bereketi ile yardımlaşma ve dayanışma duyguları daha da önem kazanıyor. Bu yıl yine birliğimizin desteğiyle 745 ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle tüm üyelerimizin ve Marmaris halkının yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı günler getirmesini dilerim" dedi. - MUĞLA

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Marmaris, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MTO'dan ihtiyaç sahiplerine Ramazan Kolisi yardımı - Son Dakika


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