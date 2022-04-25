Muazzez İlmiye Çığ'ın İsmi, Mudanya'da Taş Mektep'te Yaşatılacak - Son Dakika
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Muazzez İlmiye Çığ'ın İsmi, Mudanya'da Taş Mektep'te Yaşatılacak

25.04.2022 12:57
Muazzez İlmiye Çığ'ın İsmi, Mudanya'da Taş Mektep'te Yaşatılacak

Türkiye’nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ’ın adı, doğduğu kent Bursa’da restorasyon çalışmaları tamamlanan Tirilye Taş Mektep’te yaşatılacak. Atölye ve eğitim odaları, kütüphane, sergi salonu ve etkinlik alanı bulunan Taş Mektep Akademi’nin bir bölümüne Muazzez İlmiye Çığ’ın ismi verilecek, Çığ’a ait kişisel eşyalardan oluşan daimi sergileme alanı oluşturulacak.

Türkiye'nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ'ın adı, doğduğu kent Bursa'da restorasyon çalışmaları tamamlanan Tirilye Taş Mektep'te yaşatılacak. Atölye ve eğitim odaları, kütüphane, sergi salonu ve etkinlik alanı bulunan Taş Mektep Akademi'nin bir bölümüne Muazzez İlmiye Çığ'ın ismi verilecek, Çığ'a ait kişisel eşyalardan oluşan daimi sergileme alanı oluşturulacak.

Mudanya Belediyesi, restorasyon çalışmaları tamamlanan Tirilye Taş Mektep'i, kent müzesi ve akademi olarak sosyal ve kültürel yaşama kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Taş Mektep'te müze proje çalışmaları devam ederken, Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Taş Mektep Akademi projesi kapsamında atölye ve eğitim odaları, kütüphane, sergi salonu ve etkinlik alanı bulunacak.

Taş Mektep Akademi'nin bir bölümüne Muazzez İlmiye Çığ'ın ismi verilecek, Çığ'a ait kişisel eşyalardan oluşan daimi sergileme alanı oluşturulacak.

Taş Mektep'in eğitim işlevini sürdürecek bir çalışmaya imza attıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın simge yapılarından Taş Mektep'in bir bölümünün Bursa ve Türkiye'nin önemli isimlerinden Muazzez İlmiye Çığ'ın ismiyle yaşatılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Muazzez İlmiye Çığ'ın İsmi, Mudanya'da Taş Mektep'te Yaşatılacak - Son Dakika


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