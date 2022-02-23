Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi - Son Dakika
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Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi

23.02.2022 12:57
Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarında incelemelerde bulundu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarında incelemelerde bulundu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce mezun öğrencilere yönelik Adıyaman Lisesinde devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarını inceleyen Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'e, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü eşlik etti. Müdür Gönen, incelemelerde bulunduğu kurslarla ilgili kurs yöneticilerinden ve öğretmenlerden bilgiler aldı. Müdür Gönen aynı zamanda kursta bulunan öğrencilerle sohbet ederek onların sorun ve taleplerini de dinledi.

Destekleme ve yetiştirme kurslarına çok önem verdiklerini belirten Müdür Gönen, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, her türlü desteği vererek bu kursları öğrencilerin hizmetine sunduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti - ADIYAMAN

Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi
Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi

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Nallıhan'da Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine eğitim Nallıhan'da Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine eğitim

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Adıyaman, Güllü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi - Son Dakika


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