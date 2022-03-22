Müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor - Son Dakika
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Müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor

22.03.2022 18:08
Müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor

Çorum'da Hicret camii müezzini Nihat Uysal, camiye gelen çocukları üç ayda bir çeşitli hediyelerle sevindiriyor.

Çorum'da Hicret camii müezzini Nihat Uysal, camiye gelen çocukları üç ayda bir çeşitli hediyelerle sevindiriyor.

Düzenledikleri farklı etkinlikler ile çocukların camiye gelmesini teşvik etmeye çalıştıklarını ifade eden Nihat Uysal, çocukların camilere yönelmeleri için ellerinden geldiğince onlarla vakit geçirdiklerini belirtti.

Nihat Uysal, çocuklara Kuran eğitimi ve milli değerleri aktarmak dışında topluma faydalı sosyal bireyler olmaları hususunda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek "Camimizde klasik hale getirdiğimiz ve her üç ayda bir düzenlediğimiz hediyeleşme ile hem çocuklarımızı mutlu ediyor, hem de camiye gelmeleri için teşvik ediyoruz. Rabbim camilerimizi çocuklarsız bırakmasın' şeklinde konuştu. - ÇORUM

Müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor
Müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor
Müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor
Müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor

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Nihat Uysal, Hicret, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor - Son Dakika


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