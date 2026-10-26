Muğla Menteşe'de gönüllü gençler Gençlik Merkezi'nde fikir alışverişinde bulundu - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de gönüllü gençler Gençlik Merkezi'nde fikir alışverişinde bulundu

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Muğla Menteşe\'de gönüllü gençler Gençlik Merkezi\'nde fikir alışverişinde bulundu
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlere yönelik fikir üretme ve paylaşma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte gençler düşüncelerini paylaşıp birbirlerinden ilham alarak ortak fikirler üzerinde değerlendirme yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlere yönelik fikir üretme ve paylaşma etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlerin düşünme becerilerini geliştirmek, farklı bakış açılarını bir araya getirmek ve fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, gönüllü gençler bir araya geldi. Gençler, kendi düşüncelerini ortaya koyarak farklı konularda fikirlerini paylaşma fırsatı buldu.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada gençler, birbirlerinin fikirlerinden ilham alırken yeni düşünceler geliştirme ve ortak fikirler üzerinde değerlendirmelerde bulunma imkanı elde etti.

Gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte, fikir paylaşımının ve birlikte üretmenin önemi ön plana çıktı.

Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerle gençlerin kendilerini ifade etmelerine, düşüncelerini geliştirmelerine ve sosyal etkileşimlerini artırmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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