Muhtar, mahallenin 50 yıllık su sorununun çözülmesini davul zurna eşliğinde kutladı - Son Dakika

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Yayla Dağı Mahallesi'nin yarım asırlık çözülemeyen su sorunu nihayet çözüme kavuşturuldu. Su sorunu çözülen muhtar ve köy sakinleri, davul zurna eşliğinde suyun gelişini kutladılar.

Yayla Dağı Mahallesi'nde yıllardır çözüm bulamayan su sıkıntısı Erzurum Büyükşehir Belediyesinin çabası ile giderildi. Karakale Mahalle Muhtarı Ömer Düzgün ve köy ahalisinin yardımlarıyla suya kavuşan Yayladağı Muhtarı Galip Fenerli ve köy halkı, mutluluklarını davul zurna eşliğinde kutladı.

Suyun getirilmesinde emeği geçen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Su ve Kanal İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Remzi Ertek ve ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Özcan Alkan'a teşekkür eden Yayladağı Muhtarı Galip Fenerli, "Öncelikle devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah yüz bin kere razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'den, ESKİ Genel Müdürümüz Remzi Ertek beyden Allah bin kere razı olsun. 19 kilometre uzaklıkta Karakele köyünden suyumuzu getirdik. Özellikle bu çalışmada emeği geçen ESKİ Güney İlçeler Daire Başkanımız Mehmet Uzun beye ve ekibine canı gönülden şükranlarımızı sunuyorum. Bizlerin 50 yıllık su sıkıntısından kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Yüce Rabbim devletimizi her daim muzaffer kılsın, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin inşallah" diye konuştu. - ERZURUM