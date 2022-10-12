Muş haberleri... TümBulSevDer Bulanık'ta 54 tekerlekli sandalye dağıttı - Son Dakika
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Muş haberleri... TümBulSevDer Bulanık'ta 54 tekerlekli sandalye dağıttı

12.10.2022 00:58
Muş haberleri... TümBulSevDer Bulanık'ta 54 tekerlekli sandalye dağıttı

Muş yerel haberi... Türkiye Bulanıklılar, Eğitim, Kültür, Sevgi, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TümBulSevDer) tarafından temin edilen 54 tekerlekli sandalye Bulanık'taki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Türkiye Bulanıklılar, Eğitim, Kültür, Sevgi, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TümBulSevDer) tarafından temin edilen 54 tekerlekli sandalye Bulanık'taki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Bursa'da faaliyet yürüten Türkiye Bulanıklılar, Eğitim, Kültür, Sevgi, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TümBulSevDer) Başkanı Selahattin Turan tarafından getirilen 54 adet tekerlekli sandalye Bulanık ilçesinden ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Başkan Turan, beraberinde getirdiği tekerlekli sandalyeleri köy köy, bucak bucak dolaşarak engelli bireylere dağıtarak onların gönüllerine dokunmaya devam etti. Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze köyünde 3 engelli bireyi sevindiren Başkan Turan, engelli bireylerin gönüllerine dokunmaya devam edeceklerini söyledi. Bu gün dağıtılan 54 sandalye ile birlikte bu güne kadar yaklaşık 370 civarında tekerlekli sandalye getirip dağıtımı yaptıklarını ifade eden Başkan Turan, "Sosyal sorumluluk projeleri çevresinde sosyal farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. Engelli kardeşimizi sevindirme adına gönülden gönüle köprüler kurmaya devam ediyoruz. Bugün Bulanık'ta hayırsever güzel yürekli dostlarımız ile birlikte engelli araçlarımızı dağıtıyoruz. Şu ana kadar toplamda 370 civarında engelli aracı dağıtımı yapmış olduk. Bizler sosyal projelerimiz ile sosyal farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. Dernek olarak sosyal sorumluğunun adresi, sosyal farkındalığın adresi olmaya devam ediyoruz. Bizler klasikleşmiş bir dernekçilik anlayışından öte insanına dokunan, gönüllere dokunan bir anlayışı ile devam ediyoruz. Bu sosyal sorumluluk projelerinde dernek istişare meclis kurulu üyelerimiz Burhan Serbest ve Cengiz Değirmenci yanında yine gönül dostlarımız Derya ve Tolga Turan dostlarımı da sükranlarmını sunuyorum" dedi.

'Denbej Mehmet Demir amca sevincini Kürtçe parça söyleyerek ifade etti'

Kırkgöze köyünde ikamet eden 60 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Demir, başkan Turan'ın tekerlekli sandalye hediyesi üzerine Kürtçe dengbej tarzında bir şarkı söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - MUŞ

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Muş yerel haberi... TümBulSevDer Bulanık'ta 54 tekerlekli sandalye dağıttı Muş yerel haberi... TümBulSevDer Bulanık'ta 54 tekerlekli sandalye dağıttı Bursa ekonomi haberleri | Aydemir: 'Kazanan sektör, kazanan Bursa oldu' Bursa ekonomi haberleri | Aydemir: 'Kazanan sektör, kazanan Bursa oldu'
Kaynak: İHA

Selahattin Turan, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş haberleri... TümBulSevDer Bulanık'ta 54 tekerlekli sandalye dağıttı - Son Dakika

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