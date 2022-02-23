Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen genç kız için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen genç kız için ekipler tarafından arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, 21.30 sıralarında Muş- Bingöl kara yolu istikametindeki Karasu Nehri'nde meydana geldi.

Muş İMKB Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Yağmur Özkan, Karasu Nehri Köprüsü üzerinden suya düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekipleri de Karasu Nehri'ne bot indirerek arama ve kurtarma çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç'in koordine ettiği aramada, polis ekiplerinin nehir kenarında el feneri, drone ve aydınlatma fişeği yardımıyla kaybolan genç kızı arama çalışması devam ediyor. - MUŞ