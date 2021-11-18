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MUSKİ'den yeni su kaynakları için sondaj çalışması - Son Dakika

MUSKİ'den yeni su kaynakları için sondaj çalışması

18.11.2021 12:56
MUSKİ'den yeni su kaynakları için sondaj çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü il genelinde içme ve kullanma suyu sorunu yaşayan bölgeler için sondaj çalışması başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü il genelinde içme ve kullanma suyu sorunu yaşayan bölgeler için sondaj çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında 6 ilçede 15 farklı noktada sondaj çalışması tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü il genelinde içme ve kullanma suyu miktarını artırmak için sondaj kuyusu açıp sisteme dahil ederek bölgelerin sorunlarına çözüm buluyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Muğla il genelinde içme/kullanma suyu sorunu yaşayan bölgeler için çalışmalar başlattı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan çalışmalar neticesinde 15 farklı noktada 1500 metrelik sondaj çalışması yapıldı. Ekipler Fethiye'de 6, Menteşe'de 3, Datça'da 2, Yatağan'da 2, Milas'ta 1 ve Ula'da 1 olmak üzere 6 ayrı ilçede 15 noktada sondaj çalışmalarını tamamladı.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "21 Şubat 2021 tarihinde başlanan proje kapsamında, il genelinde 1500 metrelik sondaj kuyusu çalışmasını tamamladık. İnsan sağlığına uygun suyu kullanıma alarak vatandaşlarımıza aktarılması için depolarla iletimini sağlayacağız. Su sorunu yaşayan bölgelerin problemlerini çözmenin yanı sıra kuraklık ile mücadelede aktif mücadelemizi sürdüreceğiz. Muğla'mızın su konusunda geleceğini korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" denildi. - MUĞLA

MUSKİ'den yeni su kaynakları için sondaj çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MUSKİ'den yeni su kaynakları için sondaj çalışması - Son Dakika


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