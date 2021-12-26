Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda - Son Dakika

Elazığ'da yaşayan taksici Cemal Aytekin, gözü gibi baktığı 1977 model aracıyla yaklaşık 31 yıldır direksiyon sallayarak müşterilerine nostalji yaşatıyor.

Elazığlı 57 yaşındaki Cemal Aytekin, 31 yıl önce dönemin en lüks ticari araçlarından biri olan 1977 model aracıyla taksicilik yapmaya başladı. Kentin de en eski taksicisi olan Cemal amca, o tarihten beri direksiyon sallıyor. Gözü gibi baktığı aracında birçok ünlü isimleri de ağırlayan Cemal amca, en son Müslüm Gürses'i bir konsere götürdüğünü ve bu anı hiç unutamadığını belirtti. Uzun yıllar geçmesine rağmen Yeşilçam filmlerinin de vazgeçilmez arabaları arasında yer alan klasik otomobillerden biri olan ' Emektar' isimli aracı hala yollarda. Nostalji merakı olanların tercih ettiği taksiyi görenler ise fotoğraf çekinmeden duramıyor.

1990'dan beri ticari taksicilik yaptığını ifade eden Cemal Aytekin, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp yollara düşüp müşterilerimizi götürüyoruz. Gece geç saatlere kadar çalışıp ekmek parası evimize götürüyoruz. Çocuklarımızı evimizi bu işle geçindiriyoruz. Benim aracım, 1977 model bir araç. Bu araçla taksiciliğe başladım ve bununla devam ediyorum. Bu araç beni emekli etti, tam 27 yıl bununla beraber çalıştık. Gözüm gibi de bakıyorum arabamı seviyorum. Çünkü dile kolay bir araçla 90'dan beri ticari taksici olarak çalışıyorum. İki çocuğumu üniversite okuttum. Birisi işletmeyi, bitirdi diğeri şuan da tıp okuyor. Bu araçla çocuklarımı okuttum başka bir gelirim yok ve evim de kira. Çocuğumun birini evlendirdim biri halen okuyor, beni de emekli etti. Bu araçtan artık ne isteyebilirim ki" dedi.

Müslüm Gürses ve bir çok ünlüyü aracında ağırladığını hatırlatan Aytekin, "1990 ile 1991 yılları arasındaydı bizde gençtik ve havalı havalı geziyorduk. O dönemlerde vatandaşın biri 'senin araban çok havalı Müslüm Gürses'i alıp Cemiloğlu parkına konsere götüreceğiz' dedi. Ben de kabul ettim. Ömrümde Müslüm Gürses'i hiç canlı görmemişim. Arabayı mı süreyim Müslüm Gürses'e mi bakayım derken Cemiloğlu parkına götürdük ve konser verdi. Tekrar geri götürdük. Ben de mutlu oldum. Şuanda Elazığ'da en eski taksiciyim. 1990 yılından beri hiç araç değişmeden bu işi yapıyorum" diye konuştu.

Geldiği kentte yolculuk yaptığı araca bir yıl aradan sonra yine binen İsmail hakkı Önal, "Cemal abiyi gördüm taksici olarak. Bir de nostaljiye de hevesim vardı, zaten görünce direk ona binmek istedim. Daha sonra Cemal abi taksine bindiğimde sohbet hoş ve güzeldi otogara kadar bıraktı. Çok iyi bir insan, kendisine çok teşekkür ederim. Beni gezdirme sözü vardı ve bugün beni şehri gezdirecek" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ