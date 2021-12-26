Üye Girişi
Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda - Son Dakika

Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda

26.12.2021 11:37
Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda

Elazığ'da yaşayan taksici Cemal Aytekin, gözü gibi baktığı 1977 model aracıyla yaklaşık 31 yıldır direksiyon sallayarak müşterilerine nostalji yaşatıyor.

Elazığ'da yaşayan taksici Cemal Aytekin, gözü gibi baktığı 1977 model aracıyla yaklaşık 31 yıldır direksiyon sallayarak müşterilerine nostalji yaşatıyor.

Elazığlı 57 yaşındaki Cemal Aytekin, 31 yıl önce dönemin en lüks ticari araçlarından biri olan 1977 model aracıyla taksicilik yapmaya başladı. Kentin de en eski taksicisi olan Cemal amca, o tarihten beri direksiyon sallıyor. Gözü gibi baktığı aracında birçok ünlü isimleri de ağırlayan Cemal amca, en son Müslüm Gürses'i bir konsere götürdüğünü ve bu anı hiç unutamadığını belirtti. Uzun yıllar geçmesine rağmen Yeşilçam filmlerinin de vazgeçilmez arabaları arasında yer alan klasik otomobillerden biri olan ' Emektar' isimli aracı hala yollarda. Nostalji merakı olanların tercih ettiği taksiyi görenler ise fotoğraf çekinmeden duramıyor.

1990'dan beri ticari taksicilik yaptığını ifade eden Cemal Aytekin, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp yollara düşüp müşterilerimizi götürüyoruz. Gece geç saatlere kadar çalışıp ekmek parası evimize götürüyoruz. Çocuklarımızı evimizi bu işle geçindiriyoruz. Benim aracım, 1977 model bir araç. Bu araçla taksiciliğe başladım ve bununla devam ediyorum. Bu araç beni emekli etti, tam 27 yıl bununla beraber çalıştık. Gözüm gibi de bakıyorum arabamı seviyorum. Çünkü dile kolay bir araçla 90'dan beri ticari taksici olarak çalışıyorum. İki çocuğumu üniversite okuttum. Birisi işletmeyi, bitirdi diğeri şuan da tıp okuyor. Bu araçla çocuklarımı okuttum başka bir gelirim yok ve evim de kira. Çocuğumun birini evlendirdim biri halen okuyor, beni de emekli etti. Bu araçtan artık ne isteyebilirim ki" dedi.

Müslüm Gürses ve bir çok ünlüyü aracında ağırladığını hatırlatan Aytekin, "1990 ile 1991 yılları arasındaydı bizde gençtik ve havalı havalı geziyorduk. O dönemlerde vatandaşın biri 'senin araban çok havalı Müslüm Gürses'i alıp Cemiloğlu parkına konsere götüreceğiz' dedi. Ben de kabul ettim. Ömrümde Müslüm Gürses'i hiç canlı görmemişim. Arabayı mı süreyim Müslüm Gürses'e mi bakayım derken Cemiloğlu parkına götürdük ve konser verdi. Tekrar geri götürdük. Ben de mutlu oldum. Şuanda Elazığ'da en eski taksiciyim. 1990 yılından beri hiç araç değişmeden bu işi yapıyorum" diye konuştu.

Geldiği kentte yolculuk yaptığı araca bir yıl aradan sonra yine binen İsmail hakkı Önal, "Cemal abiyi gördüm taksici olarak. Bir de nostaljiye de hevesim vardı, zaten görünce direk ona binmek istedim. Daha sonra Cemal abi taksine bindiğimde sohbet hoş ve güzeldi otogara kadar bıraktı. Çok iyi bir insan, kendisine çok teşekkür ederim. Beni gezdirme sözü vardı ve bugün beni şehri gezdirecek" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda
Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda
Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda
Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda
Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda
Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda
Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda
Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda

YORUMLAR
500

Müslüm Gürses, Yeşilçam, Tragger, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda - Son Dakika


Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı için Almanya'dan çağrı! Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı için Almanya'dan çağrı!         
11:40
Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı! Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!         
11:28
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
11:27 Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
11:06 Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:44:13. #1.12#
SON DAKİKA: Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement