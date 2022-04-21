Müşteri bekledikleri dükkana 2 keçi gelince şaşkına döndüler - Son Dakika
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Müşteri bekledikleri dükkana 2 keçi gelince şaşkına döndüler

21.04.2022 13:44
Müşteri bekledikleri dükkana 2 keçi gelince şaşkına döndüler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürüden ayrılan 2 keçinin aniden bir iş yerine gelmesi çalışanları şaşkına döndürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürüden ayrılan 2 keçinin aniden bir iş yerine gelmesi çalışanları şaşkına döndürdü. Çalışanlar keçileri iş yerinin önüne bağlayıp, su ve yem verdikten sonra polise haber verdi. Keçilerin sahibi, sosyal medya üzerinden bulundu.

Sanayi Mahallesi 2058 Sokak'ta bulunan bir iş yeri, 2 davetsiz misafir ağırladı. Sabah saatlerinde iş yerinde dağıtım hazırlığındaki işçiler, bir anda karşılarında 2 keçiyi gördü. İş yerinin kapısından giren keçiler, iş yeri içerisinde dolaşmaya başladı. Çalışanlar ise bu durum karşısında şaşkına döndü.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı. Keçileri iş yerinden çıkaran çalışanlar, iş yerinin önüne bağladıkları keçilerin önüne su ve yiyecek bıraktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tüm çabalarına rağmen keçilerin sahibine ulaşamadı. Son çare olarak olay yerine çağrılan Manavgat Belediyesine bağlı zabıta ekibi, keçileri barınağa götürmeye hazırlandığı sırada keçilerin sahibi olan Hakan Külahlı, sosyal medyadaki paylaşımdan keçilerini tanıyarak olay yerine geldi. Keçilerin kendisine ait olduğunu belgeleyen Külahlı, iş yeri çalışanlarına, polis ve zabıtaya teşekkür etti. - ANTALYA

Müşteri bekledikleri dükkana 2 keçi gelince şaşkına döndüler
Müşteri bekledikleri dükkana 2 keçi gelince şaşkına döndüler
Müşteri bekledikleri dükkana 2 keçi gelince şaşkına döndüler
Müşteri bekledikleri dükkana 2 keçi gelince şaşkına döndüler
Müşteri bekledikleri dükkana 2 keçi gelince şaşkına döndüler

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Manavgat, Antalya, Medya, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müşteri bekledikleri dükkana 2 keçi gelince şaşkına döndüler - Son Dakika


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