Nadir bulunan 'kırlangıç balığı' Sinop'ta ağlara takıldı - Son Dakika
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Nadir bulunan 'kırlangıç balığı' Sinop'ta ağlara takıldı

12.03.2022 18:29

Nadir bulunan 'kırlangıç balığı' Sinop'ta ağlara takıldı Sinop'ta balıkçıların ağına takılan 2,5 kiloluk kırlangıç balığı, kilogramı 150 TL'den satılıyor.

Nadir bulunan 'kırlangıç balığı' Sinop'ta ağlara takıldı

SİNOP - Sinop'ta balıkçıların ağına takılan 2,5 kiloluk kırlangıç balığı, kilogramı 150 TL'den satılıyor. Nadir bulunan renkli balık, dikkatleri üzerine çekiyor.

Karadeniz açıklarında balıkçı ağlarına nadir takılan ve 'Akdeniz balığı' olarak bilinen kırlangıç balığı, turuncu görünüşüyle tezgahta dikkati üzerine çekiyor. Farklı olduğunu hissettiren bu balık, Sinop'ta tezgahlarda kilosu 150 liradan satışa sunuldu. 2,5 kilo ağırlığındaki kırlangıç balığı, 375 liraya alıcısını bekliyor.

Balıkçı Akın Öz, "Dip balıkçılarının ağına takıldı. Nadir bulunan bir balık, bu mevsimde olması bir şans. 2,5 kilo ağırlığında. Kilosu 150 TL civarında. Çorbası güzel olur, fırında sebzelisi olur, şişte olur her türlü yenir" dedi.

Nadir bulunan 'kırlangıç balığı' Sinop'ta ağlara takıldı
Nadir bulunan 'kırlangıç balığı' Sinop'ta ağlara takıldı
Nadir bulunan 'kırlangıç balığı' Sinop'ta ağlara takıldı

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Türk Lirası, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nadir bulunan 'kırlangıç balığı' Sinop'ta ağlara takıldı - Son Dakika


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