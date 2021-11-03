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Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop'ta ortaya çıktı - Son Dakika

Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop'ta ortaya çıktı

03.11.2021 11:20
Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop'ta ortaya çıktı

Nadiren rastlanan zakkum kelebeği Sinop'ta ortaya çıktı.

Nadiren rastlanan zakkum kelebeği Sinop'ta ortaya çıktı. Askeri kamuflaj desenli görünümü ile dikkat çeken mekik kelebeği tırtıl haldeyken bir öğretmen tarafından kedilerin saldırısından kurtarıldı. Evde kozaya giren tırtıl, kelebek halde çıktığında aileden biri olmuştu.

Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeni olarak görevli Derya Ertekin okulda kurs verdiği esnada, öğrencilerin "Kocaman devasa bir tırtıl bulduk. Kediler onu parçalayacak" sözlerine kayıtsız kalamadı. Okul bahçesindeki tırtılı görmeye giden Ertekin, büyüklüğü karşısında da şaşkına döndü.

İlk başta zakkum ağaçlarının üstüne güvenli bir noktaya bıraktığı tırtıl eve gittiğinde de aklını kurcaladı. İçi rahat etmeyen Derya Ertekin, kızının da etkisiyle tekrar okula dönerek tırtılı eve aldı. Devamını, "O akşamda bayağı yağmur yağdı. Kalsaydı büyük ihtimalle ölecekti. Evde kozaya girdi. 22-23 gün sonra kozadan çıktı çok şaşırdım gerçekten böyle bir şey beklemiyordum" sözleriyle anlatan Ertekin, ilk başta korktuğunu ama çok barışçıl ve çok hızlı kanat çırpan bir tür olduğunu belirtti.

Kelebeğin kozaya girebilmesi için evde ortam hazırlayan Ertekin, kozadan çıktığında beslenmesi için her gün çiçek toplayıp eve götürdü. Kızı Emek ise çok sevdiği kelebeğe Latince ismi Daphnis Nerii'den esinlenerek Dafni ismini verdi. Nadir görülen bu türün tırtıl, koza ve kelebek haline tanık olan aile Dafni'ye çok alıştı. Ancak ayrılık zamanı da gelmişti.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisinin de eşliğiyle kelebek bulunduğu ortama geri salındı. Ayrılık aile ve kelebek için zor oldu. Zakkum kelebeği bir süre ayrılmadı. Derya Ertekin çok sevdiği Dafni'yi zakkumların üzerine öperek uğurladı. 10 – 15 gün ömrü bulunduğu öğrenilen kelebeğin bu süre içinde çiftleşmesi ve neslinin devamını sağlaması amaçlandı.

Türle ilgili bilgiler veren Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Entomolog Melih Mıcık, "Elimizdeki tür Daphnis Nerii yani zakkum kelebeği olarak geçen bir tür. Türkiye'de nadir olarak bulunuyor. Özellikle zakkum, asma ve Cezayir menekşesi türlerinde beslenen bir tür. Bu tür kışın kuluçkaya yatmayan kışlamayan bir tür. Bu mevsimde doğaya salma nedenimiz de bu. Başka bir kelebek olsaydı bu mevsimde ölürdü. Bu kelebek daha önceleri İzmir'in Bergama ilçesinde, Ödemiş ilçesinde gördüğüm bir tür. Oralarda da rastladığımız ama nadir gözüken bir tür. Doğada büyük bir zararı yok. Hatta kelebeklerin de artık arılar kadar önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü meyve tozlaşmasında, ağaçların çiçeklerini tozlaşmasında büyük öneme sahipler. Zirai açıdan da herhangi bir zararı olmayan kelebek türü. Yaklaşık 10 - 15 günlük bir ömrü var. Elimizdeki kelebek dişi. Bu süre içerisinde çiftleşerek yumurtalarını bırakmasını bekleyeceğiz. Bu türü Sinop'ta gözükmesi aynı zamanda Sinop doğasının kirlenmediğini, temiz olduğunu gösteriyor. Bu açıdan da önemli" diye konuştu.

Nadir rastlanan tür "zakkum tırtılı" veya "mekik kelebeği" olarak da biliniyor. - SİNOP

Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop'ta ortaya çıktı
Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop'ta ortaya çıktı
Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop'ta ortaya çıktı
Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop'ta ortaya çıktı
Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop'ta ortaya çıktı
Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop'ta ortaya çıktı
Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop'ta ortaya çıktı

İmam Hatip, İngilizce, Öğretmen, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop'ta ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nadir rastlanan 'zakkum kelebeği' Sinop'ta ortaya çıktı - Son Dakika
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