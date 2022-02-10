Üye Girişi
Nepal'de salgının etkisiyle turistik Thamel bölgesi sessizliğe gömülüdü - Son Dakika

Nepal'de salgının etkisiyle turistik Thamel bölgesi sessizliğe gömülüdü

10.02.2022 14:28
Nepal'de salgının etkisiyle turistik Thamel bölgesi sessizliğe gömülüdü

Nepal'in başkenti Katmandu'nun Thamel bölgesi, salgının etkisini arttırmasıyla cazibesini kaybederek sessizliğe gömüldü.

Nepal'in başkenti Katmandu'nun Thamel bölgesi, salgının etkisini arttırmasıyla cazibesini kaybederek sessizliğe gömüldü.

Dünya genelinde yaşam rutini değiştiren, 5 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği korona virüs salgını Nepal'de turizmi durma noktasına getirdi. Salgın öncesinde turistlerin eğlence merkezi haline gelen başkent Katmandu'nun en turistik caddesi Thamel, sessizliğe büründü. Eski cazibesini kaybeden, turistlerin de artık tercih etmediği Thamel sokaklarındaki esnaf da kepenk indirdi. Korona virüs salgını nedeniyle Thamel bölgesindeki işletmelerin yüzde 30'u kalıcı olarak kapandı. Dükkanlarına, mağazalarına kilit vuran esnaf, salgın öncesi günlere dönmek istiyor.

Krıshna Lama adlı esnaf, ülkede çok fazla problemin olduğunu ifade ederek, "İşletmeler dibe vurdu. Esnafın büyük bir kısmı buradan ayrıldı, farklı işler yapmaya başladılar" dedi. Bir diğer esnaf Raju Paneru ise, salgın öncesi ve sonrası işletmelerin durumunun karşılaştırılamayacğını kaydederek, "Zor zamanlar geçiriyoruz. Tursitler de gelmiyor. Artık günlük maliyetlerimizi de karşılayamıyoruz, işler durma noktasına geldi. Stresli bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Nepal'e 2021'de 150 bin turist gelmesi ile son 30 yılın en düşük yabancı ziyaretçi rakamı kayıtlara geçti. Açıklanan verilerin, beklenenden düşük olması nedeniyle hükümet, bu yıl içerisinde en az 500 bin turisti ülkeye çekecek planları hazırlamak için bir komite kurdu.

Nepal'da korona virüs salgınında 970 bin 462 vaka tespit edilirken, 11 bin 852 kişi de hayatını kaybetti. - KATMANDU

Nepal'de salgının etkisiyle turistik Thamel bölgesi sessizliğe gömülüdü
Nepal'de salgının etkisiyle turistik Thamel bölgesi sessizliğe gömülüdü
Nepal'de salgının etkisiyle turistik Thamel bölgesi sessizliğe gömülüdü
Nepal'de salgının etkisiyle turistik Thamel bölgesi sessizliğe gömülüdü
Nepal'de salgının etkisiyle turistik Thamel bölgesi sessizliğe gömülüdü
Nepal'de salgının etkisiyle turistik Thamel bölgesi sessizliğe gömülüdü

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Katmandu, Esnaf, Nepal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nepal'de salgının etkisiyle turistik Thamel bölgesi sessizliğe gömülüdü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
14:38 Sanatçı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı!
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
14:19 Isparta felaketi sonrası Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek
13:59 Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 15:02:48. #1.12#
SON DAKİKA: Nepal'de salgının etkisiyle turistik Thamel bölgesi sessizliğe gömülüdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement