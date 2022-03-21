Nevşehir Belediyesi'ne 'Yılın En İyi Tematik Etkinlik' Ödülü - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi'ne 'Yılın En İyi Tematik Etkinlik' Ödülü

21.03.2022 11:11
Nevşehir Belediyesi'ne 'Yılın En İyi Tematik Etkinlik' Ödülü

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi'ne katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi'ne katıldı. Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen kongrede Nevşehir Belediyesi 'Yılın En İyi Tematik Etkinlik Ödülüne' layık görüldü.

AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından düzenlenen 'AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi' Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerin kültürel çıktılarının değerlendirildiği ve sonraki yılların kültür-sanat faaliyetlerinin yol haritasının çıkarıldığı kongre iki gün sürdü. Kongrede, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve Hamza Dağ'ın yanı sıra yazar, tarihçi, kültür ve sanat insanları konuşma yaptı. Kongreye yaklaşık 200 belediye başkanı, bu belediyelerin kültür ve sosyal işlerden sorumlu daire başkanları ve müdürleri de katıldı. AK Parti'nin kültür ve sanata bakışı, AK Parti belediyeciliğinde kültür-sanatın yeri, kültür-sanat-mekan yönetimi ile dijital dünyada kültür-sanat gibi birçok konu, kongrenin gündeminde yer aldı. Kongrenin kapanış gününde ise yerel yönetimlerde kültür-sanat alanında başarılı çalışmalar yapan belediyelere de ödül verildi. Burada; Nevşehir Belediyesi gerçekleştirdiği Kapadokya 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması ile 'Yılın En İyi Tematik Etkinlik' ödülüne layık görüldü. Nevşehir'de yapmış olduğu kültür- sanat faaliyetlerini 7'den 70'e herkesle buluşturan ve bu çalışmaları ile Yılın En İyi Tematik Etkinlik Ödülü'nü almaya hak kazanan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ödülü AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen'den aldı. Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi'nin çok verimli geçtiğini ve kültür-sanat alanında ortaya koydukları projeleri, eserleri, bugüne ve yarına dair planlamaları istişare yapma imkanı bulduklarını belirten Belediye Başkanı Savran, kongrede ayrıca bu alanda yeni yol haritasını hep birlikte ortaya koyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir'de yeni yılda da kültür ve sanat etkinliklerini hız kesmeden sürdüreceklerini ifade eden Savran, hem ödülün alınmasında katkı sağlayan belediye çalışanlarına hem de ödüle layık gören AK Parti Genel Merkezine teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyesi'ne 'Yılın En İyi Tematik Etkinlik' Ödülü
Nevşehir Belediyesi'ne 'Yılın En İyi Tematik Etkinlik' Ödülü

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Mehmet Özhaseki, Mustafa Şen, AK Parti, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nevşehir Belediyesi'ne 'Yılın En İyi Tematik Etkinlik' Ödülü - Son Dakika
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