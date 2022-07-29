Nevşehir Belediyesi alt yapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi alt yapı çalışmalarına devam ediyor

29.07.2022 13:53
Nevşehir Belediyesi alt yapı çalışmalarına devam ediyor

Nevşehir Belediyesi; Güzelyurt Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde eski içme suyu borularından kaynaklanan su kesintilerine son vermek için belediye ekipleri alt yapı çalışmalarına başladı.

Nevşehir Belediyesi; Güzelyurt Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde eski içme suyu borularından kaynaklanan su kesintilerine son vermek için belediye ekipleri alt yapı çalışmalarına başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından bahar aylarının gelmesi ile başlayan altyapı yatırımları aralıksız sürüyor. Kentin birçok mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için yoğun bir mesai harcayan belediye ekiplerinin yeni durağı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Caddesi oldu. Yoğun bir yerleşiminin bulunduğu cadde de eski içme suyu borularından kaynaklanan su kesintilerine son vererek vatandaşlarının yaz aylarında yaşadığı mağduriyeti gidermek isteyen belediye ekipleri bu sabah çalışmalarına başladı. İlk olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol söküm çalışması yapılan cadde de Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından içme suyu hattı tamamen yenilenecek.

Yeni nesil polietilen borularla güçlendirilecek olan içme suyu hattının tamamlanmasının ardından ise ise yaya kaldırımları yenilenerek yol yapım çalışması başlatılacak. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, Nevşehir, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir Belediyesi alt yapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Nevşehir Belediyesi alt yapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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