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Nevşehir'de kar temizliği aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Nevşehir'de kar temizliği aralıksız devam ediyor

19.01.2022 16:40
Nevşehir'de kar temizliği aralıksız devam ediyor

Nevşehir'de yoğun yağan karın, trafik akışını engellememesi için büyük çaba harcayan Nevşehir belediye ekipleri, ana arterleri, cadde ve sokakları, altgeçitleri ve kavşakları kardan temizleyerek tuzlama çalışması yapıyor.

Nevşehir'de yoğun yağan karın, trafik akışını engellememesi için büyük çaba harcayan Nevşehir belediye ekipleri, ana arterleri, cadde ve sokakları, altgeçitleri ve kavşakları kardan temizleyerek tuzlama çalışması yapıyor. Ayrıca yaya kaldırımları da kardan temizlenerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olması sağlanıyor.

Çok sayıda iş makinesi ve personelden oluşan Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başladığı andan bu yana çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda kar küreme ile tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Nevşehir Belediyesi karla mücadele timleri, güvenli yaya ulaşımı için kaldırımları da temizliyor. Kaldırımlarda biriken karlara mini kar küreme araçlarıyla müdahale edilirken, temizlenen kaldırımlara ise tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçiliyor.

Sahada kar ve buzla mücadelesini aralıksız çok sayıda personel ile sürdüren Nevşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden ya da ALO 153 Çağrı Merkezi'ne iletilen tüm bildirimlere yanıt vererek, kar küreme ekipleri anlık olarak vatandaşın talepte bulunduğu bölgeye yönlendiriyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de kar temizliği aralıksız devam ediyor
Nevşehir'de kar temizliği aralıksız devam ediyor
Nevşehir'de kar temizliği aralıksız devam ediyor
Nevşehir'de kar temizliği aralıksız devam ediyor
Nevşehir'de kar temizliği aralıksız devam ediyor
Nevşehir'de kar temizliği aralıksız devam ediyor

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Nevşehir, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nevşehir'de kar temizliği aralıksız devam ediyor - Son Dakika


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