Nevşehir'de Yaz Spor Okulları açıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de Yaz Spor Okulları açıldı

21.06.2022 16:14
Nevşehir'de Yaz Spor Okulları açıldı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sporun Nevşehir'deki çocukların ve gençlerin yaşamlarının bir parçası olması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sporun Nevşehir'deki çocukların ve gençlerin yaşamlarının bir parçası olması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları törenle başladı. 15 farklı branşta 745 çocuk ve gencin profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim alacakları Yaz Spor Okulları'nın açılışı nedeniyle düzenlenen kortej yürüyüşü Nevşehir Belediyesi önünden başladı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve başkan yardımcısı Furkan Feralan'ın da aralarında bulunduğu gençler buradan ellerinde meşaleler ile birlikte Gazi Stadı'na yürüdü. Burada gençlere ve ailelerine hitap eden Belediye Başkanı Savran, Yaz Spor Okulları'na gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm sporculara ve ailelerine teşekkür etti.

Savran; "Spor denilince akla her zaman profesyonel spor gelmemeli. Spor her zaman hayatımızın içinde olmalı. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin yaşamının bir parçası olmalı. O nedenle biz spora çok önem veriyoruz. 2021 yılında 11 ayrı branşta 422 sporcumuz vardı. 2022 yılında bunu 15 branşa ve 745 sporcuya çıkardık. Biz durmadan bu sayıyı arttırmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki bu şehrin her bir ferdi, her bir çocuğu spor yapsın. Çocuklarımızın, gençlerimizin sporla uğraşmalarını ve hayatlarının bir yerinde spor olmasını arzu ediyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalarımızın da meyvelerini topluyoruz. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatlarını sürdüren lisanslı sporcularımız yıl içerisinde uluslararası ve ulusal şampiyonalarda göğsümüzü kabartan başarılara imza attı. Birçoğu milli forma ile ülkemizi temsil etme gururunu yaşattı" dedi.

Savran konuşmasının ardından farklı branşlardaki sporcular ile bir araya gelerek antrenmanlarını izledi. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir, gençlik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir'de Yaz Spor Okulları açıldı - Son Dakika

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