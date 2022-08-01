Hırka Dağı'na keklik salındı - Son Dakika
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Hırka Dağı'na keklik salındı

01.08.2022 10:46

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri; Gülşehir ve Hacıbektaş ilçe sınırları içerisinde bulunan Hırka Dağı mevkiine 500 adet keklik bıraktı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri; Gülşehir ve Hacıbektaş ilçe sınırları içerisinde bulunan Hırka Dağı mevkiine 500 adet keklik bıraktı.

Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri tarafından, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce yaban hayatının desteklenmesi için Gülşehir ve Hacıbektaş İlçe sınırları içerisinde yer alan Hırka Dağı mevkisinde doğaya 500 adet kınalı keklik salındı. Vali Becel, tarım zararlarını azaltmak, kımıl, süne, kene ve zararlı böcek artışını engellemek için bugün eş zamanlı 500 adet daha kınalı kekliğin kentteki çeşitli sahalara salınımının gerçekleştiğini belirtti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Hırka Dağı'na keklik salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırka Dağı'na keklik salındı - Son Dakika
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