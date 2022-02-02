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Nikah dairelerinde '02.02.2022' yoğunluğu - Son Dakika

Nikah dairelerinde '02.02.2022' yoğunluğu

02.02.2022 15:35
Nikah dairelerinde '02.02.2022' yoğunluğu

Kayseri'de 02.02.2022 tarihinde dünya evine girmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Kayseri'de 02.02.2022 tarihinde dünya evine girmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Kayseri'de 02.02.2022 tarihinde dünya evine girmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Özel güne denk gelen nikahlar nedeni ile bugün Melikgazi ilçesinde 42, Kocasinan ilçesinde 22 ve Talas ilçesinde 9 çift dünya evine girdi.

Evliliklerini özel tarihe denk getiren çiftin nikahını kıyan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Evlenmek isteyen gençler özellikle belli tarihleri nikah günü için çok tercih ediyorlar. Bugün 02.02.2022, ikilerin birbirini takip ettiği özel bir gün, özel bir an ve bu anı da hayatlarını bundan sonra devam ettirecekleri özel bir günde çiftlerin tercih ettiği bir tarih. Herkese Allah hayırlı mübarek etsin. Bütün çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Belediye olarak bizim açımızdan da normal rutin günlerdeki kıymış olduğumuz nikahlardan daha fazla kıydığımız, hatta nikah sayısını günlük olarak birkaç kat daha fazlasıyla vatandaşın talep ettiği ve bizim de bu talebe cevap verdiğimiz, nikah kıydığımız bir gün. Diğer günlerde ve bu gün nikah kıyan bütün çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Hepsine sağlık sıhhat içerisinde mutlu bir hayat diliyorum. Bugün özelinde de nikah kıyan çiftlerimizden bir tanesinin nikahlarını burada biz kıydık ve onların mutluluklarına ortak olmuş olduk" dedi.

Çolakbayrakdar, törenin ardından evlilik cüzdanını çifte verirken, Türk Bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Aile İlmihali hediye ederek çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - KAYSERİ

Nikah dairelerinde '02.02.2022' yoğunluğu
Nikah dairelerinde '02.02.2022' yoğunluğu
Nikah dairelerinde '02.02.2022' yoğunluğu
Nikah dairelerinde '02.02.2022' yoğunluğu
Nikah dairelerinde '02.02.2022' yoğunluğu
Nikah dairelerinde '02.02.2022' yoğunluğu

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Kocasinan, Kayseri, Evlilik, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nikah dairelerinde '02.02.2022' yoğunluğu - Son Dakika


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