Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu - Son Dakika
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Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

22.02.2022 15:22
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

Elazığ'da nikah tarihlerini 22.02.2022 tarihine denk getirerek özel ve akılda kalıcı bir tarih yapmak isteyen çiftler, evlendirme salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Elazığ'da nikah tarihlerini 22.02.2022 tarihine denk getirerek özel ve akılda kalıcı bir tarih yapmak isteyen çiftler, evlendirme salonlarında yoğunluk oluşturdu. Özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda 'evet' dedi.

Evlilik tarihlerini 22.02.2022 tarihine denk getiren çiftler, bugün sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gelmeye başladı. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu'nda yoğunluk oluştu. Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti. Bu özel tarihte 10 çift, hayatlarını birleştirdi.

Yoğun bir gün geçirdiklerini belirten Nikah Memuru Özkan Demirel, "Evlenecek olan çiftler 22.02.2022 tarihi seçerek evlenme tarihlerine bir anlam kazandırmak, zihinlerden silinmemesini sağlamak amacıyla bugünü tercih ederek evlenme randevularını almışlardır. Bugün evlenme başvurusu yapan 14 çiftimiz oldu. 14 çiftimizden 4 tanesi çeşitli sebeplerden dolayı iptal edilirken 10 çiftimizin nikahını tamamlamış olduk. Bu tarihi seçerek evlenecek çiftlerimize ve diğer tüm yeni evlenip yuva kuracak çiftlerimize girmiş oldukları yolculukta kendilerine mutluluklar, sağlık, huzur ve esenlikler diliyoruz" dedi.

Çocukluk arkadaşının nikah törenine katılan Harun Yasun Timur ise, "Biz de nikahlarına gelerek şahitlik yaptık. Bugün özel bir gün ve tarih olduğu için evlendirme salonunda yoğunluk vardı. Evlenecek olanların nikahları hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu - Son Dakika


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